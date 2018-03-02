Мистер Бонд: Дэниелу Крэйгу исполняется 50 лет

Когда в середине 2000-ых было объявлено, что следующим исполнителем роли Джеймса Бонда станет Дэниел Крэйг, мир пришел в негодование. Как может играть культового героя этот коренастый голубоглазый блондин со странным прищуром? Да и ростом он не вышел, и улыбаться практически не умеет – какой же из него Бонд?

Фото: Variety

Как оказалось, очень даже неплохой. Крэйг настолько вжился в образ агента 007, что его никак не хотят отпускать с этой «должности». Несмотря на усталость актера и его постоянные заявления, что ему надоело играть эту роль, ему скучно, что он считает Бонда глупым и напыщенным, фанаты и студия не хотят видеть в этом образе никого другого. За участие в двух последующих фильмах «бондианы» Крэйгу предложено 150$ миллионов плюс процент от сборов – это самый большой гонорар за всю историю кинематографа! «Я всегда мечтал стать актером. И даже имел наглость думать, что не смогу реализоваться в какой-либо другой профессии». Но и кроме Бонда у Дэниела Крэйга есть интересные роли. Актер так сильно пытается откреститься от образа знаменитого агента, что смело берется за самые рискованные проекты. Свою природную внешнюю суровость он с лихвой компенсирует комедийными образами на экране и завидным чувством юмора в жизни. Крэйг не боится удивлять и выглядеть глупо.

Фото: Paramount Collection

2 марта нашему герою исполняется 50 лет. Это хороший повод вспомнить его лучшие и самые яркие роли. Спойлер: Бонда среди них не будет. «Я вообще мартини не люблю, отчего иногда ловлю на себе разочарованные взгляды барменов. Они-то ждут от меня известную фразу, а я им такой: «Пять стопок текилы!» Вот облом у че­ловека на всю жизнь!» Коннор Руни – «Проклятый путь» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Гангстерская драма режиссера Сэма Мендеса, в которой главную роль играет совершенно непохожий на гангстера Том Хэнкс. Ему достался образ отца, который вместе с сыном вынужден скрываться от преследующих их бывших «работодателей». В историю «Проклятый путь» вошел по нескольким причинам: во-первых, в нем потрясающая операторская работа, одна из лучших в мировом кинематографе (снявший картину Конрад Холл стал единственным оператором, удостоенным «Оскара» посмертно), во-вторых, свою последнюю роль в нем сыграл легендарный Пол Ньюман, в-третьих, игру исполняющего роль сына главного героя Тайлера Хеклина признали образцовой для всех детей-актеров. Нам же «Проклятый путь» интересен второстепенной, но невероятно яркой ролью Дэниела Крэйга. Здесь он выступает в образе сына мафиозного босса – мелкого и скользкого подхалима, не вызывающего ничего, кроме жуткого отвращения. Заставить полюбить своего героя трудно, а заставить его ненавидеть куда сложнее, но Дэниелу это удалось. Стив – «Мюнхен (2005)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фильм, который многие считают последней хорошей картиной Стивена Спилберга. С этим можно поспорить, но это и правда замечательное кино, кропотливо и старательно восстанавливающее последствия ужасающего террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Картина представляет собой скрупулезное расследование теракта группой МОССАД, но при этом она ни разу не скучная, а показанные в ней события сорокалетней давности тяжело не воспринимать близко к сердцу. Главная роль начальника разведывательной группы у Эрика Баны, а на втором плане царствует Крэйг. Актер экспрессивен, ярок и за достаточно ограниченное экранное время успевает создать полноценный запоминающийся образ. В минус ему можно записать только нелепую прическу, но это дело вкуса. Тувья Бельский – «Вызов» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Неизвестно, что вдохновило режиссера Эдварда Цвика на создание картины о действиях партизанского отряда братьев Бельских во время Великой Отечественной войны на территории Налибокской пущи, но фильм снят, и игнорировать его нет никакой возможности. С точки зрения логики и соответствия историческим событиям к «Вызову» можно предъявить массу претензий, но в целом фильм вполне смотрибельный. Крэйг играет старшего из братьев, и это совершенно не его роль. В кадре он смотрится растерянно, русское произношение актер так и не освоил, а в некоторых эпизодах Дэниел вместо белорусского партизана дает натурального Бонда. Все это не значит, что картину не нужно смотреть – играющий среднего брата Лив Шрайбер, например, не только хорошо играет, но и практически без акцента говорит на русском, в массовке задействовано много белорусов, а поющие «Купалiнку» голливудские актеры выглядят невероятно трогательно. «Киноиндустрия бывает очень лживой, она кишит акулами и не самыми лучшими людьми, но все же это открытая книга: ты приходишь, чтобы смотреть, а мы зарабатываем на тебе деньги». Микаэль Блумквист – «Девушка с татуировкой дракона» (2011)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

С момента выхода этой версии экранизации известного романа Стига Ларссона прошло уже семь лет, а споры о том, какая версия лучше – Дэвида Финчера или шведский фильм 2009 года – не стихают до сих пор. Мы же остановимся на мнении, что обе картины хороши. Естественно, фильм с Нуми Рапас более аутентичен, но и у ленты с Руни Марой множество плюсов. Дэниелу Крейгу в этой картине доверили главную роль – журналиста Микаэля Блумквиста, обвиненного в клевете и вынужденного заняться расследованием необычного дела, в котором ему помогает странная и асоциальная Лисбет Саландер. У Финчера был богатый первоначальный материал, и он сделал на его основе замечательный детективный триллер, который оценили зрители по всему миру. Много лет ходили разговоры о продолжении, но, увы, оно выйдет уже с другими актерами. Блумквиста сыграет в нем Сверрир Гуднасон – актер моложе и красивее Крэйга, но без его звездной харизмы. Джо Бэнг – «Удача Логана» (2017)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com