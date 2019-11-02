Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга

В первую субботу ноября на постсоветском пространстве празднуется Всемирный день мужчин. Он был учреждён по предложению Михаила Горбачёва, который считал, что мужчины имеют право получать поздравления вне зависимости от того, служили ли они в армии. Аналогичный международный праздник отмечают 19 ноября.

Мы не будем советовать вам, как поздравить своих братьев, отцов, мужей и друзей. Мы просто расскажем, почему мужчины достойны своего праздника.

Мужчины являются неотъемлемой частью семьи

Да, не всем повезло с хорошим отцом, но всё-таки мужчины стараются. Например, некоторые мужчины признаются, что им сложно воспитывать ребёнка, но осознание этого помогает им становиться лучше. Некоторые наделены таким чувством ответственности, что укачивают полотенце вместо новорождённого, но тоже хорошая попытка проявить заботу. Некоторые отцы могут растрогать до слёз своими просьбами. И, наконец, некоторые мужчины просто находятся рядом с детьми, помогая им становиться лучше.