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Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга

02 ноября 2019 09:55
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В первую субботу ноября на постсоветском пространстве празднуется Всемирный день мужчин. Он был учреждён по предложению Михаила Горбачёва, который считал, что мужчины имеют право получать поздравления вне зависимости от того, служили ли они в армии. Аналогичный международный праздник отмечают 19 ноября. 

Мы не будем советовать вам, как поздравить своих братьев, отцов, мужей и друзей. Мы просто расскажем, почему мужчины достойны своего праздника. 

Мужчины являются неотъемлемой частью семьи 

Да, не всем повезло с хорошим отцом, но всё-таки мужчины стараются. Например, некоторые мужчины признаются, что им сложно воспитывать ребёнка, но осознание этого помогает им становиться лучше. Некоторые наделены таким чувством ответственности, что укачивают полотенце вместо новорождённого, но тоже хорошая попытка проявить заботу. Некоторые отцы могут растрогать до слёз своими просьбами. И, наконец, некоторые мужчины просто находятся рядом с детьми, помогая им становиться лучше. 

Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга-1

Фото: pixabay.com 

Мужчины помогают человечеству двигаться вперёд 

Бесспорно, ещё пару столетий назад у женщин попросту не было возможности заниматься наукой, поэтому затрагивать тему, кто внёс больший вклад мы не будем. Достаточно просто сказать, что такие парни, как Билл Гейтс, Илон Маск и Ларри Пейдж ведут человечество в будущее. И, конечно, не забыт вклад Юрия Гагарина. 

Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга-4

Фото: pixabay.com 

Мужчины создают отличную музыку 

Давайте вспомним Боба Марли, Курта Кобейна и Джона Леннона, имена которых известны практически всем людям старше 21 года. Конечно, мы также не будем забывать про Высоцкого и Цоя. Сейчас публику покоряет Димаш Кудайберген, который знаменит своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 6 октав и 5 полутонов. 

Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга-7

Фото: pixabay.com 

Мужчины стоят на страже безопасности 

И сейчас мы не про военных, хотя они, конечно тоже. Жители Беларуси, например, могут похвастаться выдающимися сотрудниками МЧС, которые не только тушат пожары, освобождают руки детей, застрявшие в игрушках, и снимают котиков с деревьев, но ещё и создают клипы, где читают рэп. 

Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга-10

Фото: vk.com/club130468362 

Мужчины любят женщин 

Например, парни танцуют в родительном зале, чтобы отвлечь рожающую жену от боли. Делают обручальное кольцо из своих ногтей, чтобы любимая всегда ощущала частичку их тепла. В шутку убегают со свадьбы, если их девушка ловит букет невесты. Или могут незаметно делать предложение целый месяц. 

Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга-13

Фото: pixabay.com 

Так что не забудьте поздравить своих мужчин, они это оценят. 

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