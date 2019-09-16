Отец попросил дочь записать аудиосообщение и растрогал до слёз

Девушка рассказала в сети о трогательной переписке с отцом. Очень многих пользователей эта история тронула и вдохновила. Дело в том, что папа обратился к своей дочери с просьбой, на которую невозможно отреагировать без слез умиления.

На сайте Reddit девушка опубликовала историю и прикрепила скриншот. Оказалось, папа девочки в течение двух лет слушал одно короткое аудиосообщение от нее.

Мужчина уточнил, что запись случайно удалилась и этим самым разбила ему сердце. Поэтому он попросил дочь снова записать аудиосообщение со словами «Я просто хотела сказать, что люблю тебя».