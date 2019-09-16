Прямой эфир

Отец попросил дочь записать аудиосообщение и растрогал до слёз

16 сентября 2019 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка рассказала в сети о трогательной переписке с отцом. Очень многих пользователей эта история тронула и вдохновила. Дело в том, что папа обратился к своей дочери с просьбой, на которую невозможно отреагировать без слез умиления.

На сайте Reddit девушка опубликовала историю и прикрепила скриншот. Оказалось, папа девочки в течение двух лет слушал одно короткое аудиосообщение от нее.

Мужчина уточнил, что запись случайно удалилась и этим самым разбила ему сердце. Поэтому он попросил дочь снова записать аудиосообщение со словами «Я просто хотела сказать, что люблю тебя».

Отец попросил дочь записать аудиосообщение и растрогал до слёз-1

Фото: Pixabay

Получив трогательное сообщение, девушка не смогла сдержать слез. Перестав плакать, дочь записала новое аудиосообщение своему отцу. Эта история за семь часов собрала около 80 тысяч лайков. Многие написали в комментариях, что они восхищены отцом девушки. Другие же отметили, что аудиосообщения – зачастую способ услышать тех, кого уже нет рядом.

20-летний парень уехал в другой город в университет, но мама продолжила его чересчур опекать. Тогда он проявил характер – здесь подробнее.

# Дети и родители # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ: у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начались осложнения
16 сентября 2019 12:27

СМИ: у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начались осложнения

Лунный календарь на 16-22 сентября. Когда стричь волосы и доверять интуиции
16 сентября 2019 11:21

Лунный календарь на 16-22 сентября. Когда стричь волосы и доверять интуиции

Они завязывают гвозди узлом и забивают в доску голыми руками!
16 сентября 2019 09:49

Они завязывают гвозди узлом и забивают в доску голыми руками!