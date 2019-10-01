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Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети

01 октября 2019 08:12
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Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген поделился видео, где он танцует под музыку Майкла Джексона. 

Ролик был опубликован на странице исполнителя в Instagram. По словам Димаша, это видео было снято в прошлом году во время гастролей в Китае. 

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети -1

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген: 
Видео с моих прошлогодних концертов в Китае. Мы посвятили этот номер Майклу Джексону в знак уважения к легенде.  

Смотрите ролик здесь

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети -4

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

На видео слышно, что фанаты в восторге от танца артиста и исполнения легендарного хита. Ролик всего за день набрал 200 тысяч просмотров. 

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«Великолепно, как всегда. А визгу-то, визгу! Все с ума просто сходят. И есть за что!», – отметили поклонники популярного певца. 

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети -7

Фото: instagram.com/alanbadoev

Совсем скоро – 2 октября – состоится премьера клипа артиста «Знай», режиссером которого стал Алан Бадоев. Он рассказал, что вся команда постарается порадовать зрителя. Музыку к новой песне написал Игорь Крутой, а стихи – Михаил Гуцериев.  

«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Димаш Кудайберген # Алан Бадоев # Игорь Крутой # Михаил Гуцериев # Фотофакт

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