Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети

Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген поделился видео, где он танцует под музыку Майкла Джексона.
Ролик был опубликован на странице исполнителя в Instagram. По словам Димаша, это видео было снято в прошлом году во время гастролей в Китае.
Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген поделился видео, где он танцует под музыку Майкла Джексона.
Ролик был опубликован на странице исполнителя в Instagram. По словам Димаша, это видео было снято в прошлом году во время гастролей в Китае.
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген:
Видео с моих прошлогодних концертов в Китае. Мы посвятили этот номер Майклу Джексону в знак уважения к легенде.
Смотрите ролик здесь.
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
На видео слышно, что фанаты в восторге от танца артиста и исполнения легендарного хита. Ролик всего за день набрал 200 тысяч просмотров.
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Фото: instagram.com/alanbadoev
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