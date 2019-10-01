Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети

Ролик был опубликован на странице исполнителя в Instagram. По словам Димаша, это видео было снято в прошлом году во время гастролей в Китае.

Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген поделился видео, где он танцует под музыку Майкла Джексона.

Димаш Кудайберген: Видео с моих прошлогодних концертов в Китае. Мы посвятили этот номер Майклу Джексону в знак уважения к легенде.

На видео слышно, что фанаты в восторге от танца артиста и исполнения легендарного хита. Ролик всего за день набрал 200 тысяч просмотров.

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«Великолепно, как всегда. А визгу-то, визгу! Все с ума просто сходят. И есть за что!», – отметили поклонники популярного певца.