Наследники Юрия Гагарина. Как выглядят дети и внуки первого человека в космосе

С момента первого полёта человека в космос прошло уже 58 лет. В тот миг, когда Юрию Гагарину удалось выйти на орбиту Земли, всё человечество поверило в возможность космических путешествий. Если раньше это было чем-то из ряда фантастики, то после полёта Гагарина выход в космос стал реальностью.

Увидев крошечную планету в окружении тьмы и мерцании звёзд, Юрий осознал, насколько синий шарик дорог для него. Вернувшись на Землю, Гагарин призвал всех беречь её.

Космонавт стал для людей кем-то вроде человека будущего, который видел больше, чем любой из землян. Он превратился в кумира миллионов, а его фраза «Поехали!» приобрела огромную популярность.

Тем не менее Гагарин остался таким же человеком, как и все остальные. У него были свои друзья, своя семья. И мы решили узнать, как выглядят и чем сейчас занимаются дети и внуки первого человека, полетевшего в космос.

Елена Гагарина

Первая дочь супругов Юрия и Валентины родилась 17 апреля 1959 года. В детстве она активно занималась спортом. Елена пробовала себя в фигурном катании, плавании, художественной гимнастике. Также Гагарина играла на фортепиано.