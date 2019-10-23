Наследники Юрия Гагарина. Как выглядят дети и внуки первого человека в космосе
С момента первого полёта человека в космос прошло уже 58 лет. В тот миг, когда Юрию Гагарину удалось выйти на орбиту Земли, всё человечество поверило в возможность космических путешествий. Если раньше это было чем-то из ряда фантастики, то после полёта Гагарина выход в космос стал реальностью.
Увидев крошечную планету в окружении тьмы и мерцании звёзд, Юрий осознал, насколько синий шарик дорог для него. Вернувшись на Землю, Гагарин призвал всех беречь её.
Космонавт стал для людей кем-то вроде человека будущего, который видел больше, чем любой из землян. Он превратился в кумира миллионов, а его фраза «Поехали!» приобрела огромную популярность.
Тем не менее Гагарин остался таким же человеком, как и все остальные. У него были свои друзья, своя семья. И мы решили узнать, как выглядят и чем сейчас занимаются дети и внуки первого человека, полетевшего в космос.
Елена Гагарина
Первая дочь супругов Юрия и Валентины родилась 17 апреля 1959 года. В детстве она активно занималась спортом. Елена пробовала себя в фигурном катании, плавании, художественной гимнастике. Также Гагарина играла на фортепиано.
Фото: twitter.com/RusAcademyofArt
Школу девушка окончила с золотой медалью и поступила на исторический факультет МГУ. В 22 года Елена начала работать научным сотрудником в ГМИИ имени Пушкина. Там она оставалась на протяжении 20 лет.
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Незадолго до своего 42-летия (12 апреля 2001 года) Гагарина стала гендиректором Музеев Московского Кремля. В настоящее время продолжает занимать эту должность и, по словам Елены, она счастлива работать в музее.
Фото: vk.com/kremlinmuseums
О своём отце Гагарина говорила, что он был очень организованным и активным. В выходные старался выбраться с семьёй или друзьями на природу, а в будние дни по вечерам вместе со знакомыми выходил поиграть в футбол или как-нибудь иначе вымещал энергию. Также у Юрия было отличное чувство времени. Он мог сказать, что ему нужно поспать 40 минут, засыпал и просыпался ровно через 40 минут.
Галина Гагарина
Вторая дочь Юрия и Валентины родилась 7 марта 1961 года. Как и старшая сестра, жила и училась в Звёздном городке. В 21 год окончила РЭУ имени Плеханова, в котором сейчас является заведующей кафедрой национальной и региональной экономики.
Фото: twitter.com/Tomah888888
В 2011 году стало известно, что Галина подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Алексеевич Гагарин». Сама женщина утверждала, что зарегистрировала товарный знак десятью годами ранее. Предположительно, дочь Юрия сделала это для того, чтобы определённые люди не пытались заработать денег на имени её отца.
Гагарина рассказывала, что в пять лет Юрий учил её кататься на велосипеде. Также Галина упоминала, что её отец терпеть не мог опаздывать и злился даже на 5-минутную задержку. А ещё Гагарин любил петь и, по словам Галины, делал это очень красиво, поскольку у него был музыкальный слух.
Екатерина Караваева
Дочь Елены. Родилась в 1987 году. Екатерина окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, затем поступила в аспирантуру, одновременно с этим работая в структуре Музеев Московского Кремля.
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Фото: facebook.com/KremlinMuseums
В 2011 году Караваева вышла замуж за дипломата Павла Внукова и на несколько лет (предположительно, 3 года) уезжала жить в Лондон. Как и её мама, работает в Музеях Кремля, является директором департамента международной выставочной деятельности.
Фото: instagram.com/paul_vnuk0v
В 2018 году выпустила историческую книгу, повествующую о жизни при дворе Генриха VIII Тюдора.
Юрий Кондратчик
Сын Галины, имя получил в честь своего дедушки. Родился Юрий-младший 25 декабря 1989 года. Окончил факультет государственного управления МГУ. Пишет статьи для журналов. Осенью 2019 года Кондратчик занял пост гендиректора аэропорта в Хабаровск-Новый.
Фото: facebook.com/yuri.kondratchik
Юрий-младший обычно не упоминает о том, что является внуком первого человека, полетевшего в космос. Предположительно, это из-за скромности и желания всего добиваться самостоятельно, без помощи звёздной фамилии.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как выглядят дети трёх культовых советских артистов.
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