Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
Быть отцом – непростое дело. Сперва нужно подготовиться морально, а затем предстоит долгие годы следить, чтобы ребёнок оставался жив, здоров и не устраивал в доме беспорядок. Забота о сыне или дочке так выматывает, что порой счастливый отец может и не заметить, как делает что-то не то.
Забавный пример опубликовало издание Daily Mail. Уставший молодой папа убаюкивает свернутый халат, думая, что это его новорожденный ребенок.
Фото: скриншот из видео Daily Mail
Пока мужчина бережно смотрит на сверток, который считает своим сыном, его жена медленно поворачивает камеру, чтобы показать настоящего младенца у себя на руках.
Фото: скриншот из видео Daily Mail
Фото: скриншот из видео Daily Mail
Это не первый случай, когда уставшие мамы и папы странно ведут себя из-за недосыпа. Другие родители тоже поделились забавными историями о нелепых поступках, которые они совершали.
Фото: скриншот из видео Daily Mail
Один мужчина написал: «Я вышел к своей машине и посадил сына в автокресло, прежде чем понял, что стою без штанов».
В то время как еще одна женщина настолько устала, что забыла имя собственного сына. «Я указала пальцем на монитор и спросила у мужа: как дела у как-его-там?».
Недавно мы рассказали историю о том, как отец выбежал на сцену, чтобы помочь своей маленькой дочке станцевать балет.
Прочитать ее можно здесь.