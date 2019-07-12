Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца

Быть отцом – непростое дело. Сперва нужно подготовиться морально, а затем предстоит долгие годы следить, чтобы ребёнок оставался жив, здоров и не устраивал в доме беспорядок. Забота о сыне или дочке так выматывает, что порой счастливый отец может и не заметить, как делает что-то не то. Забавный пример опубликовало издание Daily Mail. Уставший молодой папа убаюкивает свернутый халат, думая, что это его новорожденный ребенок.

Фото: скриншот из видео Daily Mail

Пока мужчина бережно смотрит на сверток, который считает своим сыном, его жена медленно поворачивает камеру, чтобы показать настоящего младенца у себя на руках.

Фото: скриншот из видео Daily Mail

Сонный отец взглянул на свою жену полузакрытыми глазами, а затем снова продолжил укачивать халат. Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

Фото: скриншот из видео Daily Mail

Это не первый случай, когда уставшие мамы и папы странно ведут себя из-за недосыпа. Другие родители тоже поделились забавными историями о нелепых поступках, которые они совершали.

Фото: скриншот из видео Daily Mail