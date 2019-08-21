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Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии

21 августа 2019 11:55
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Новости США. Рейналдо Арройо (Reynaldo Arroyo) подстригся впервые за пятнадцать лет. На решительный поступок молодого человека подтолкнуло желание служить в армии США.

Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии-1

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Как сообщает ABC Fox Montana, 23-летний житель Риверсайда поступил на службу в воздушно-десантную пехоту. Однако перед этим парню пришлось подстричься. Ролик с Арройо набрал более 45 тысяч просмотров.

Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии-4

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии-6

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Свои волосы, длина которых составила 3,81 метра, Рейналдо пожертвовал благотворительной организации Locks of Love. Там делают парики для детей, навсегда потерявших волосы.

Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии-9

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Однако не все люди способны расстаться со своими волосами. Некоторое время назад мы рассказывали о женщине, которая отрастила двухметровую косу.

Британка практически не тратит времени на уход за волосами – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Рейналдо Арройо # Видеофакт

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