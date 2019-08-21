Растил 15 лет. Парень пожертвовал свои волосы благотворительной организации, чтобы служить в армии

Новости США. Рейналдо Арройо (Reynaldo Arroyo) подстригся впервые за пятнадцать лет. На решительный поступок молодого человека подтолкнуло желание служить в армии США.

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Как сообщает ABC Fox Montana, 23-летний житель Риверсайда поступил на службу в воздушно-десантную пехоту. Однако перед этим парню пришлось подстричься. Ролик с Арройо набрал более 45 тысяч просмотров.

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Фото: facebook.com/GoArmyWest

Свои волосы, длина которых составила 3,81 метра, Рейналдо пожертвовал благотворительной организации Locks of Love. Там делают парики для детей, навсегда потерявших волосы.

Фото: facebook.com/GoArmyWest