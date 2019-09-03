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Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила

03 сентября 2019 13:56
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Молодой парень тайно делал своей девушке предложение целый месяц, но возлюбленная ни разу не заметила этого.

Как сообщает Daily Mail, перед тем, как сделать предложение по-настоящему, прошел месяц. 30-летний Эдди купил кольцо для своей девушки Келли в начале года, но не хотел спешить.

Парень ждал подходящего момента, но не упустил возможности подшутить над возлюбленной. Эдди делал смелые фото и даже держал кольцо на виду, а Келли понятия не имела об этом.

Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила-1

Фото: Daily Mail

Эдди не сомневался в том, что хочет жениться, просто он хотел сделать предложение спонтанно.

«Некоторые планируют флешмоб, кладут кольцо в еду или даже пишут вывеску с предложением руки и сердца. Я не мог этого сделать, потому что ненавижу планировать... Я спонтанный импровизатор».

Парень знал, что если он начнет придумывать сложную схему, то Келли сразу все просчитает и поймет, к чему готовиться.

Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила-4

Фото: Daily Mail

«Поэтому я брал кольцо с собой везде, надеясь, что нужный момент возникнет случайно».

Через месяц ожидания подходящего момента, Эдди сидел на диване и смотрел на кольцо. Рядом ходила Келли, но она не обращала внимание на парня. Поэтому молодой человек решил сделать серию снимков, когда кольцо находится рядом с невестой, но она его не замечает.

Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила-7

Фото: Daily Mail

Он начал с малого и фотографировался с кольцом, когда Келли была повернута спиной или покупала что-то в магазине.

Но азарт рос, и Эдди положил кольцо в шкатулку Келли с украшениями на два дня. Девушка и там его не заметила. Потом парень положил кольцо в руку девушки, пока она спала.

Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила-10

Фото: Daily Mail

Эдди:
Идея заключалась в том, чтобы сделать как можно больше смелых фотографий, пока я не найду подходящий момент для предложения. Ну или пока меня не поймают, и в этот момент я сделаю предложение.

Момент возник через месяц. Но Эдди пока не раскрыл, как он сделал предложение. Парень пообещал рассказать позже в соцсетях.

Келли сказала «да».

Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила-13

Фото: Daily Mail

Смешная история набрала десятки тысяч лайков, теперь все затаили дыхание, чтобы узнать, как прошло предложение руки и сердца.

Как выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (смотрите здесь).

# Свадьба # калейдоскоп

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