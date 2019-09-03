Парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила

Молодой парень тайно делал своей девушке предложение целый месяц, но возлюбленная ни разу не заметила этого. Как сообщает Daily Mail, перед тем, как сделать предложение по-настоящему, прошел месяц. 30-летний Эдди купил кольцо для своей девушки Келли в начале года, но не хотел спешить. Парень ждал подходящего момента, но не упустил возможности подшутить над возлюбленной. Эдди делал смелые фото и даже держал кольцо на виду, а Келли понятия не имела об этом.

Фото: Daily Mail

Эдди не сомневался в том, что хочет жениться, просто он хотел сделать предложение спонтанно. «Некоторые планируют флешмоб, кладут кольцо в еду или даже пишут вывеску с предложением руки и сердца. Я не мог этого сделать, потому что ненавижу планировать... Я спонтанный импровизатор». Парень знал, что если он начнет придумывать сложную схему, то Келли сразу все просчитает и поймет, к чему готовиться.

Фото: Daily Mail

«Поэтому я брал кольцо с собой везде, надеясь, что нужный момент возникнет случайно». Через месяц ожидания подходящего момента, Эдди сидел на диване и смотрел на кольцо. Рядом ходила Келли, но она не обращала внимание на парня. Поэтому молодой человек решил сделать серию снимков, когда кольцо находится рядом с невестой, но она его не замечает.

Фото: Daily Mail

Он начал с малого и фотографировался с кольцом, когда Келли была повернута спиной или покупала что-то в магазине. Но азарт рос, и Эдди положил кольцо в шкатулку Келли с украшениями на два дня. Девушка и там его не заметила. Потом парень положил кольцо в руку девушки, пока она спала.

Фото: Daily Mail

Эдди:

Идея заключалась в том, чтобы сделать как можно больше смелых фотографий, пока я не найду подходящий момент для предложения. Ну или пока меня не поймают, и в этот момент я сделаю предложение. Момент возник через месяц. Но Эдди пока не раскрыл, как он сделал предложение. Парень пообещал рассказать позже в соцсетях. Келли сказала «да».

Фото: Daily Mail