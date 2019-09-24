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Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов

24 сентября 2019 16:10
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Много времени прошло с тех пор, как знаменитые артисты Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Сергей Бодров завершили свой жизненный путь. Но их песни и фильмы продолжают волновать сердца миллионов людей.

Наследие Владимира, Виктора и Сергея заключается не только в их творчестве, но также в их детях. Мы решили узнать, как выглядят дочь и сыновья Высоцкого, Цоя и Бодрова.

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Аркадий Высоцкий, 56 лет

Окончил физико-математическую школу. С детства увлекался астрономией. После школы учился на сценарном факультете ВГИКа. Работал на телевидении. Отец пятерых детей.

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов-1

Фото: Кино-театр.ру

Никита Высоцкий, 55 лет

Учился в школе-студии МХАТ. В 1996 году стал директором ГКЦМ Владимира Высоцкого. Написал сценарий для фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Отец четверых детей.

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов-4

Фото: instagram.com/gulgena1

Александр Цой, 34 года

С 16 лет живёт в Москве. Был гитаристом группы «Para bellvm», сейчас – продюсер и автор видеоэффектов проекта «Симфоническое кино», суть которого в исполнении песен Виктора Цоя симфоническим оркестром.

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Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов-7

Фото: instagram.com/symphokino

Ольга Бодрова, 21 год

Закончила школу с золотой медалью. В 2016 году поступила в ГИТИС на режиссёрский факультет в мастерскую Л. Е. Хейфеца.

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов-10

Фото: instagram.com/olyabodrova

Александр Бодров, 17 лет

Информации нет. Ранее предполагалось, что после школы Александр будет поступать на исторический факультет, но с тех пор прошло время, и Бодров мог передумать.

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов-13

Фото: страница в «Вконтакте»

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