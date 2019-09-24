Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов

Много времени прошло с тех пор, как знаменитые артисты Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Сергей Бодров завершили свой жизненный путь. Но их песни и фильмы продолжают волновать сердца миллионов людей.

Наследие Владимира, Виктора и Сергея заключается не только в их творчестве, но также в их детях. Мы решили узнать, как выглядят дочь и сыновья Высоцкого, Цоя и Бодрова.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?

Аркадий Высоцкий, 56 лет

Окончил физико-математическую школу. С детства увлекался астрономией. После школы учился на сценарном факультете ВГИКа. Работал на телевидении. Отец пятерых детей.