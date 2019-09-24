Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов
Много времени прошло с тех пор, как знаменитые артисты Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Сергей Бодров завершили свой жизненный путь. Но их песни и фильмы продолжают волновать сердца миллионов людей.
Наследие Владимира, Виктора и Сергея заключается не только в их творчестве, но также в их детях. Мы решили узнать, как выглядят дочь и сыновья Высоцкого, Цоя и Бодрова.
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Аркадий Высоцкий, 56 лет
Окончил физико-математическую школу. С детства увлекался астрономией. После школы учился на сценарном факультете ВГИКа. Работал на телевидении. Отец пятерых детей.
Никита Высоцкий, 55 лет
Учился в школе-студии МХАТ. В 1996 году стал директором ГКЦМ Владимира Высоцкого. Написал сценарий для фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Отец четверых детей.
Фото: instagram.com/gulgena1
Александр Цой, 34 года
С 16 лет живёт в Москве. Был гитаристом группы «Para bellvm», сейчас – продюсер и автор видеоэффектов проекта «Симфоническое кино», суть которого в исполнении песен Виктора Цоя симфоническим оркестром.
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Фото: instagram.com/symphokino
Ольга Бодрова, 21 год
Закончила школу с золотой медалью. В 2016 году поступила в ГИТИС на режиссёрский факультет в мастерскую Л. Е. Хейфеца.
Фото: instagram.com/olyabodrova
Александр Бодров, 17 лет
Информации нет. Ранее предполагалось, что после школы Александр будет поступать на исторический факультет, но с тех пор прошло время, и Бодров мог передумать.
Фото: страница в «Вконтакте»