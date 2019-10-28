Мужчина показал создание обручального кольца своими руками на видео, но подписчики были в ужасе

В интернете можно встретить много странных вещей, но некоторые действительно вызывают очень много вопросов. Пользователь YouTube шокировал подписчиков тем, что сделал обручальное кольцо из своих ногтей, сообщает 9Honey. Создание украшения он снял на видео. Мужчина целый год собирал ногти и хранил их в специальном флаконе. Затем они были размельчены в порошок.

Скриншот из видео

Получившийся порошок мужчина смешал с водой и запек в печи под давлением – получилось что-то напоминающее камень. Его умелец и поместил в серебряное кольцо. Конечно, готовое изделие выглядит не так плохо. Но осознание того, как оно было сделано, придает кольцу совершенно другое значение.

Скриншот из видео