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Мужчина показал создание обручального кольца своими руками на видео, но подписчики были в ужасе

28 октября 2019 07:36
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В интернете можно встретить много странных вещей, но некоторые действительно вызывают очень много вопросов. Пользователь YouTube шокировал подписчиков тем, что сделал обручальное кольцо из своих ногтей, сообщает 9Honey. 

Создание украшения он снял на видео. Мужчина целый год собирал ногти и хранил их в специальном флаконе. Затем они были размельчены в порошок. 

Мужчина показал создание обручального кольца своими руками на видео, но подписчики были в ужасе-1

Скриншот из видео

Получившийся порошок мужчина смешал с водой и запек в печи под давлением – получилось что-то напоминающее камень. Его умелец и поместил в серебряное кольцо. 

Конечно, готовое изделие выглядит не так плохо. Но осознание того, как оно было сделано, придает кольцу совершенно другое значение. 

Мужчина показал создание обручального кольца своими руками на видео, но подписчики были в ужасе-4

Скриншот из видео

После того, как видео было опубликовано, подписчики были в шоке и ужасе. Сотни отметили, что изделие выглядит неплохо, но его создание отвратительно. 

Некоторые отметили, что владельцу кольца проще было бы отправиться в ювелирный магазин в следующий раз.  

Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать (читать далее).   

# Свадьба # калейдоскоп

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