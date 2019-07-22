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Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры

22 июля 2019 09:25
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Мужчина во время родов жены использовал уникальный подход, чтобы отвлечь ее внимание от дискомфорта во время родовых болей.  

Способ будущего отца попал на видео, которое сняла одна из медсестер. Мужчина по имени Ван танцевал в больничной палате для своей жены. Она улыбалась супругу, но по ее лицу все время текли слезы.  

Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры-1

Скриншот из видео

Медсестра, которая находилась в родильном зале, рассказала, почему Ван танцевал для своей жены на ранней стадии родов. «Он пошел с ней в родильную комнату, но увидел, как ей больно от схваток. Он хотел помочь ей сосредоточиться на чем-то другом».  

Девочка случайно разбила вазу и обнаружила секрет, который папа скрывал от мамы 13 лет  

Мужчина сам захотел находиться с женой во время родов. Ван сам включил музыку и исполнил национальный танец из родной провинции в Китае, которому он научился у своей семьи.  

Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры-4

Скриншот из видео

Сотрудники больницы отметили, что были тронуты реакцией и выступлением молодого отца – именно поэтому они помогли паре записать это видео на память.  

Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры-7

Скриншот из видео

В этот день супруги стали родителями сына.  

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо (читать далее).   

# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

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