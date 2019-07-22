Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры
Мужчина во время родов жены использовал уникальный подход, чтобы отвлечь ее внимание от дискомфорта во время родовых болей.
Способ будущего отца попал на видео, которое сняла одна из медсестер. Мужчина по имени Ван танцевал в больничной палате для своей жены. Она улыбалась супругу, но по ее лицу все время текли слезы.
Медсестра, которая находилась в родильном зале, рассказала, почему Ван танцевал для своей жены на ранней стадии родов. «Он пошел с ней в родильную комнату, но увидел, как ей больно от схваток. Он хотел помочь ей сосредоточиться на чем-то другом».
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Мужчина сам захотел находиться с женой во время родов. Ван сам включил музыку и исполнил национальный танец из родной провинции в Китае, которому он научился у своей семьи.
Сотрудники больницы отметили, что были тронуты реакцией и выступлением молодого отца – именно поэтому они помогли паре записать это видео на память.
В этот день супруги стали родителями сына.
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