Мужчина станцевал в родильном зале, чтобы отвлечь жену от боли. Трогательные кадры

Мужчина во время родов жены использовал уникальный подход, чтобы отвлечь ее внимание от дискомфорта во время родовых болей.

Способ будущего отца попал на видео, которое сняла одна из медсестер. Мужчина по имени Ван танцевал в больничной палате для своей жены. Она улыбалась супругу, но по ее лицу все время текли слезы.