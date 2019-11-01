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Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае

01 ноября 2019 12:52
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отдохнули в Минске после длинного путешествия в Китай. 

Супруги посетили баню, а отдельно похвалили парильщиков. Снимок с ними олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в Instagram.  

Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Дарья Домрачева: 
Невероятные по своему разнообразию ощущения!!! Релакснули и расслабились по полной программе – за день побывали и в Турции, и в Японии, и в Сибири, и в Финляндии, и в белорусской деревне, всего и не перечислишь...   

Спортсменка отметила, что смогла восстановить силы.    

Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае-4

Фото: instagram.com/dadofun 

Дарья Домрачева: 
Нам такое банное путешествие пришлось очень кстати, было просто необходимо восполнить силы, энергию, чтобы снова с головой погрузиться в рабочий процесс. Отдельный респект парильщикам за виртуозное владение вениками и техниками парения!  

Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры (читать далее).   

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

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