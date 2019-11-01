Дарья Домрачева показала, как отдыхает с мужем в Минске после работы в Китае

Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отдохнули в Минске после длинного путешествия в Китай. Супруги посетили баню, а отдельно похвалили парильщиков. Снимок с ними олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:

Невероятные по своему разнообразию ощущения!!! Релакснули и расслабились по полной программе – за день побывали и в Турции, и в Японии, и в Сибири, и в Финляндии, и в белорусской деревне, всего и не перечислишь... Спортсменка отметила, что смогла восстановить силы.

Фото: instagram.com/dadofun