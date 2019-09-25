Парень сбежал со свадьбы, когда его девушка поймала букет невесты

Иногда мы сталкиваемся с необходимостью принимать быстрые решения. Кто-то не может похвастаться скоростью реакции, а кто-то оказывается настолько хорош, что становится героем истории. Как сообщает Daily Mail, весёлый случай произошёл в американском штате Алабама. Парень был на свадьбе вместе с девушкой. Когда она поймала букет – молодой человек сбежал.

Фото: facebook.com/haley.skipworth22 20-летняя Хэли Скипворт встречается с парнем Натаном Джорданом пять лет. Когда одна из подруг Хэли выходила замуж, она пригласила на свадьбу девушку и её молодого человека. Кстати, Скипворт досталась роль подружки невесты. В какой-то момент пришло время для традиционного свадебного конкурса – поймай букет невесты. Хэли продемонстрировала ловкость и словила цветы, но куда большую ловкость проявил её молодой человек.

Фото: facebook.com/carmenleighjones Едва Натан осознал произошедшее, а именно, что поймавшая букет невесты девушка выйдет замуж следующей, он побежал так, как будто проходил подготовку у самого Майкла Джордана. Пока гости смеялись, парень пересёк танцпол, перепрыгнул забор, на бегу отключил сигнализацию своего автомобиля, запрыгнул в него и уехал. «Всегда подружка невесты, но никогда – невеста… посмотрите, почему», – прокомментировала случившееся Скипворт.

Фото: facebook.com/haley.skipworth22 Действия мужчины были сняты на камеру. Хэли опубликовала ролик на своей странице в фейсбук. Сейчас видео набрало более 11 миллионов просмотров, а пользователи соцсети написали, что ничего смешнее в жизни не видели. Стоит отметить, что всё произошедшее было шуткой. Вскоре после своего побега Джордан вернулся.