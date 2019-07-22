Отец остался присматривать за сыном и устал на второй день. Его пост довёл других родителей до слёз

Американец остался дома с сыном, продержался один день, а на второй – написал в соцсетях, что устал от собственного ребёнка. Многие отцы с пониманием отнеслись к его словам.
Американец остался дома с сыном, продержался один день, а на второй – написал в соцсетях, что устал от собственного ребёнка. Многие отцы с пониманием отнеслись к его словам.
Фото: instagram.com/dadandburied
Житель Бруклина рассказал, что сейчас он безработный. Поскольку его жена на работе, у него нет другого выхода, кроме как сидеть с 8-летним сыном. Сейчас у ребёнка летние каникулы, так что ему нужно постоянно находить занятия. Американец признаётся, что ему не хочется проводить время с сыном, не хочется водить его на кружки, собирать вещи и ходить с ним куда-либо.
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Фото: instagram.com/dadandburied
Мужчина вспоминает, что он осознавал своё нежелание возиться с ребёнком как 6 лет назад, так и месяцем ранее. Но теперь у него нет выбора.
В конце своего рассказа американец говорит о том, что его сын заслуживает лучшего. Несмотря на все сложности, мужчина хочет исправиться и научиться с удовольствием проводить время вместе с ребёнком или, по крайней мере, перестать на него кричать.
Фото: instagram.com/dadandburied
История жителя Бруклина вызвала живой отклик у других отцов. Мужчины стали признаваться, что испытывают похожие сложности, а некоторые и вовсе расплакались, поняв, насколько далеки они от идеала отца. Но теперь им стало легче, поскольку они поняли, что такие же затруднения есть и у других.
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Фото: instagram.com/dadandburied
С тех пор прошло уже некоторое время, нельзя сказать, что у американца дела идут гладко, но он пытается наладить отношения с сыном, а пользователи соцсетей наблюдают за его стараниями и оказывают моральную поддержку.
Стоит упомянуть, что не все отцы испытывают такие сложности. Недавно мы рассказывали о мужчине, который вышел на сцену, чтобы станцевать со своей дочкой.
Танец попал на видео – подробнее здесь.