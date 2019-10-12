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Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми

12 октября 2019 14:15
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Существуют хиты, которые просто невозможно не знать. Хотя бы раз в фильме или игре, или просто идя по улице, наверняка каждый слышал музыкальные произведения этих трёх знаменитых музыкантов. 

Ранее мы рассказывали о наследниках трёх культовых советских артистов, а в этот раз мы решили показать давние фотографии ямайского певца Боба Марли, американского исполнителя Курта Кобейна и британского музыканта Джона Леннона с их детьми. 

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов 

Боб Марли, 1978 год 

Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми-1

Фото: reddit.com/user/brizzboog 

Курт Кобейн, 1992 год 

Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми-4

Фото: reddit.com/user/robaco 

Джон Леннон, 1965 год 

Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми-7

Фото: reddit.com/user/theOod_ 

# Звезды # калейдоскоп # Боб Марли # Курт Кобейн # Джон Леннон # Фотофакт

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