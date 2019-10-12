Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми

Существуют хиты, которые просто невозможно не знать. Хотя бы раз в фильме или игре, или просто идя по улице, наверняка каждый слышал музыкальные произведения этих трёх знаменитых музыкантов.

Ранее мы рассказывали о наследниках трёх культовых советских артистов, а в этот раз мы решили показать давние фотографии ямайского певца Боба Марли, американского исполнителя Курта Кобейна и британского музыканта Джона Леннона с их детьми.

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов

Боб Марли, 1978 год