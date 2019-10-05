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Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше

05 октября 2019 13:51
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Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра поступаешь в университет, а ещё днём позже становишься великим физиком, написавшим дюжину научных работ.

Мы уже задумывались о величии человека, создавшего фотоаппарат, но всё ещё не рассказали о нём. Увы, и не в этот раз.

Один мужчина решил поделиться своими семейными воспоминаниями с другими, опубликовав три фотографии 2007, 2014, 2019 годов со своей дочкой. И, что удивительно, с каждым разом мужчина выглядит моложе и здоровее.

Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше-1

Фото: reddit.com/user/courosa

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше-3

Фото: reddit.com/user/courosa

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше-5

Фото: reddit.com/user/courosa

# Дети и родители # калейдоскоп

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