Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше

Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра поступаешь в университет, а ещё днём позже становишься великим физиком, написавшим дюжину научных работ.

Мы уже задумывались о величии человека, создавшего фотоаппарат, но всё ещё не рассказали о нём. Увы, и не в этот раз.

Один мужчина решил поделиться своими семейными воспоминаниями с другими, опубликовав три фотографии 2007, 2014, 2019 годов со своей дочкой. И, что удивительно, с каждым разом мужчина выглядит моложе и здоровее.

Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит