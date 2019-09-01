Гении 21 века. Называем пять человек, которые уже вошли в историю

Есть множество цитат о важности знания, но, пожалуй, начинать с одной из них будет слишком шаблонно, поэтому скажем просто и кратко. В День знаний мы решили вспомнить людей, которых по праву можно называть гениями.

Билл Гейтс

Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Он потратил более 35 миллиардов долларов на благотворительность, но всё равно остаётся вторым богатейшим человеком в мире. Под руководством Гейтса была создана операционная система Windows, которая, на момент июля 2019 года (здесь наглядно), установлена более чем на 80% всех компьютеров. Автор цитаты «Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них».

«Вот как ведут себя настоящие богатые люди»: Билла Гейтса сфотографировали в очереди за фастфудом