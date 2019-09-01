Гении 21 века. Называем пять человек, которые уже вошли в историю
Есть множество цитат о важности знания, но, пожалуй, начинать с одной из них будет слишком шаблонно, поэтому скажем просто и кратко. В День знаний мы решили вспомнить людей, которых по праву можно называть гениями.
Билл Гейтс
Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Он потратил более 35 миллиардов долларов на благотворительность, но всё равно остаётся вторым богатейшим человеком в мире. Под руководством Гейтса была создана операционная система Windows, которая, на момент июля 2019 года (здесь наглядно), установлена более чем на 80% всех компьютеров. Автор цитаты «Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них».
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Фото: instagram.com/thisisbillgates (С женой Мелиндой)
Ларри Пейдж
Разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google. Десятый богатейший человек планеты. Когда-то хотел продать будущий Google компании Yahoo за 1 миллион долларов, но в компании не заинтересовались покупкой. Через пять лет Yahoo были готовы заплатить за Google 3 миллиарда долларов, но было поздно.
Фото: instagram.com/torontomodo (Брин – слева, Пейдж – справа)
Илон Маск
Основатель SpaceX, сооснователь PayPal, генеральный директор Tesla. Также был членом совета директоров SolarCity. На данный момент занимает 40 место в списке богатейших людей планеты. Сам Маск изначально был одарённым – у него эйдетическая память. Насчёт детей Илона неизвестно, однако он настолько серьёзно относится к их интеллектуальному развитию, что не смог найти подходящую школу и открыл свою под названием «Ad Astra». («Per aspera ad astra» переводится с латыни как «Через тернии к звёздам»). Всего в школе, согласно разным источникам, обучаются от 20 до 40 человек, учеников Маск отбирал лично.
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Фото: twitter.com/elonmusk
Павел Дуров
Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram. В списке Forbes занимает относительно скромное место – 838. Выделялся уже в детстве, входил в избранное число студентов СПбГУ с высочайшими уровнем интеллекта и лидерскими способностями. Побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну. Дуров обращал внимание на необходимость реформирования российской образовательной системы. Его брата, Николая, тоже можно считать гением и, не исключено, даже более впечатляющим в плане интеллектуальных способностей, однако о нём мало что известно, поэтому отдельно выделить не получится.
Фото: instagram.com/durov
Теренс Тао
Австралийский и американский математик, считается одним из умнейших ныне живущих людей. IQ Теренса оценивается в 230 пунктов. Вместе с Беном Грином доказал теорему Грина – Тао, суть которой в том, что существуют неограниченно длинные арифметические прогрессии простых чисел.