Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них

Мы собрали для вас 15 звездных отцов, чьих детей не отличить от них. Стоит попробовать найти несколько отличий между знаменитостями и их сыновьями. Многие с детства похожи на отцов, а некоторые с возрастом становятся похожими на звездных родителей. Уилл Смит и Джейден Смит 20-летний Джейден похож на отца не только внешне, но и увлечениями – парень читает рэп, а также снялся с отцом в нескольких фильмах. Самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов

Фото: instagram.com/willsmith

Иван, Федор и Виктор Добронравовы

Евгений Плющенко и Александр Плющенко Продолжать дело отца – настоящая тенденция. 5-летний Саша или, как называют его родители, Гном Гномыч занимается фигурным катанием и хочет стать олимпийским чемпионом. Как папа. Кроме того мальчик – модель. У него есть аккаунт в Instagram, который ведет мама. На страницу подписаны 305 тысяч человек. Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм и Ромео Бекхэм Сыновья футболиста – Бруклин и Ромео – выросли копиями отца. Бруклина называли самым популярным подростком Великобритании – сейчас он вырос и профессионально занимается фотографией, а также модельным бизнесом. Средний сын – Ромео – тоже пошел по стопам мамы и снимается для обложек модных журналов. Однако футболом Ромео также занимался, но потом огорчил своего отца, сказав, что не хочет становиться профессиональным футболистом. Дэвид Бэкхем растрогал публику во время прогулки с 3-летней дочерью Харпер

Ромео, Дэвид и Бруклин. Фото: instagram.com/davidbeckham

Николай Мирный и Максим Мирный Старший из сыновей Николая Николаевича – Максим – бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте. С самого детства отец тренировал сына и отмечал, что гордится его успехами больше всех. Сейчас Николай Николаевич счастливый дедушка – у Максима Мирного четверо детей. «Перед каждым матчем мы готовимся»: большое интервью с Николаем Мирным Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Клинт Иствуд и Скотт Иствуд Если взглянуть на фото молодого Клинта Иствуда, а затем на его 32-летнего сына Скотта, то сходство между отцом и сыном будет казаться невероятным. У парня отличные гены – в свои 88 лет Иствуд-старший выглядит отлично, а также бодр духом – продюсирует и снимает кино. О фильме Клинта Иствуда «Непокоренный» (читать далее).

Фото: instagram.com/scotteastwood

Принц Уильям и принц Джордж 5-летний Джоржд – старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – растет копией отца. Мальчик занимает третье место в порядке наследования британского престола. Кроме того принц Джордж попал в перечень самых стильных людей Великобритании, обойдя в топе даже своего отца. Принц Уильям, Цукерберг, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете

Джуд Лоу и Рафферти Лоу 22-летний Рафферти стал манекенщиком – он заключил контракт с модельным агенством. Молодой человек поддерживает теплые отношения с отцом. Талант и красота: лучшие роли Джуда Лоу

Фото: Christian Dior

Фото: instagram.com/rafflaw

Кирк Дуглас и Майкл Дуглас 73-летний Майкл Дуглас как две капли воды похож на своего отца – легенду Голливуда Кирка Дугласа. Которому уже 101 год. К тому же сын известного актера пошел по стопам родителя и преуспел в актерской профессии – на счету Дугласа-младшего две премии «Оскар», а также зрительская любовь. Чаусы, Могилевская область — родина Кирка и Майкла Дугласов

Андрей Макаревич и Иван Макаревич Сын бессменного лидера группы «Машина времени» стал актером. Сейчас 31-летний Иван снимается в кино и играет в театре. Макаревич: «Родился бы я в Лондоне и или Нью-Йорке – думаю, тоже занимался бы музыкой»

Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Максим Галкин и Гарри Галкин 4-летний сын Максима Галкина Гарри очень похож на отца, в то время как его сестра Елизавета – на маму. Отец часто публикует видео с сыном на своей странице в соцсетях. Пока Гарри мечтает стать вулканологом. «Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший Старшему сыну футболиста восемь лет. Неизвестно, кто мать мальчика – Криштиану воспитывается под исключительной опекой отца. Ребенок занимается футболом и показывает в этом виде спорта успехи. «Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Фото: instagram.com/cristiano

Дэниел Дей-Льюис и Габриель Кейн Дэй-Льюис 22-летний Габриель не собирается повторять судьбу своего отца и становиться трехкратным обладателем премии «Оскар». Парня интересует музыка и моделинг – он уже заключил контракт с крупным агентством. Дэниел Дэй-Льюис: главные фильмы лучшего актёра всех времен

Фото: THR

Фото: instagram.com/gabrielkane

Пол Маккартни и Джеймс Луис Маккартни Сын легендарного исполнителя занимается музыкой. Он играет на гитаре и барабанах, а также пишет песни. Джеймс Луис хотел даже воссоздать свою версию группы The Beatles, в которой играл отец. 10 самых запоминающихся выступлений в истории «Грэмми»

Фото: Nikos Vinieratos/Rex Features

Владимир Пресняков и Никита Пресняков Сын Владимира Преснякова пошел по стопам мамы, папы, дедушек и бабушек – он занимается музыкой. У него своя группа MULTIVERSE. «Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой