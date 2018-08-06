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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них

06 августа 2018 16:17
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Мы собрали для вас 15 звездных отцов, чьих детей не отличить от них. Стоит попробовать найти несколько отличий между знаменитостями и их сыновьями. Многие с детства похожи на отцов, а некоторые с возрастом становятся похожими на звездных родителей.

Уилл Смит и Джейден Смит

20-летний Джейден похож на отца не только внешне, но и увлечениями – парень читает рэп, а также снялся с отцом в нескольких фильмах.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-1

Фото: instagram.com/willsmith

Федор Добронравов и Виктор Добронравов

Старший сын известного актера пошел по стопам отца. Виктор играет в театре, снимается в кино и сериалах. По словам сына Федора Добронравова, его отец «удивительный, уникальный, волшебный, солнечный человек». И Виктор сам стремится таким быть.

Виктор Добронравов – об отце и семье (большое интервью здесь).

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-4

Иван, Федор и Виктор Добронравовы

Евгений Плющенко и Александр Плющенко

Продолжать дело отца – настоящая тенденция. 5-летний Саша или, как называют его родители, Гном Гномыч занимается фигурным катанием и хочет стать олимпийским чемпионом. Как папа. Кроме того мальчик – модель. У него есть аккаунт в Instagram, который ведет мама. На страницу подписаны 305 тысяч человек.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-7

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм и Ромео Бекхэм

Сыновья футболиста – Бруклин и Ромео – выросли копиями отца. Бруклина называли самым популярным подростком Великобритании – сейчас он вырос и профессионально занимается фотографией, а также модельным бизнесом. Средний сын – Ромео – тоже пошел по стопам мамы и снимается для обложек модных журналов. Однако футболом Ромео также занимался, но потом огорчил своего отца, сказав, что не хочет становиться профессиональным футболистом.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-10

Ромео, Дэвид и Бруклин. Фото: instagram.com/davidbeckham

Николай Мирный и Максим Мирный

Старший из сыновей Николая Николаевича – Максим – бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте. С самого детства отец тренировал сына и отмечал, что гордится его успехами больше всех. Сейчас Николай Николаевич счастливый дедушка – у Максима Мирного четверо детей.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-13

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Клинт Иствуд и Скотт Иствуд

Если взглянуть на фото молодого Клинта Иствуда, а затем на его 32-летнего сына Скотта, то сходство между отцом и сыном будет казаться невероятным. У парня отличные гены – в свои 88 лет Иствуд-старший выглядит отлично, а также бодр духом – продюсирует и снимает кино.

О фильме Клинта Иствуда «Непокоренный» (читать далее).

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-16

Фото: instagram.com/scotteastwood

Принц Уильям и принц Джордж

5-летний Джоржд – старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – растет копией отца. Мальчик занимает третье место в порядке наследования британского престола. Кроме того принц Джордж попал в перечень самых стильных людей Великобритании, обойдя в топе даже своего отца.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-19

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

22-летний Рафферти стал манекенщиком – он заключил контракт с модельным агенством. Молодой человек поддерживает теплые отношения с отцом.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-22

Фото: Christian Dior

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-24

Фото: instagram.com/rafflaw

Кирк Дуглас и Майкл Дуглас

73-летний Майкл Дуглас как две капли воды похож на своего отца – легенду Голливуда Кирка Дугласа. Которому уже 101 год. К тому же сын известного актера пошел по стопам родителя и преуспел в актерской профессии – на счету Дугласа-младшего две премии «Оскар», а также зрительская любовь.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-27

Андрей Макаревич и Иван Макаревич

Сын бессменного лидера группы «Машина времени» стал актером. Сейчас 31-летний Иван снимается в кино и играет в театре.

Макаревич: «Родился бы я в Лондоне и или Нью-Йорке – думаю, тоже занимался бы музыкой»

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-30

Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Максим Галкин и Гарри Галкин

4-летний сын Максима Галкина Гарри очень похож на отца, в то время как его сестра Елизавета – на маму. Отец часто публикует видео с сыном на своей странице в соцсетях. Пока Гарри мечтает стать вулканологом.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-33

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший

Старшему сыну футболиста восемь лет. Неизвестно, кто мать мальчика – Криштиану воспитывается под исключительной опекой отца. Ребенок занимается футболом и показывает в этом виде спорта успехи.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-36

Фото: instagram.com/cristiano

Дэниел Дей-Льюис и Габриель Кейн Дэй-Льюис

22-летний Габриель не собирается повторять судьбу своего отца и становиться трехкратным обладателем премии «Оскар». Парня интересует музыка и моделинг – он уже заключил контракт с крупным агентством.

Дэниел Дэй-Льюис: главные фильмы лучшего актёра всех времен

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-39

Фото: THR

Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-41

Фото: instagram.com/gabrielkane

Пол Маккартни и Джеймс Луис Маккартни

Сын легендарного исполнителя занимается музыкой. Он играет на гитаре и барабанах, а также пишет песни. Джеймс Луис хотел даже воссоздать свою версию группы The Beatles, в которой играл отец.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-44

Фото: Nikos Vinieratos/Rex Features

Владимир Пресняков и Никита Пресняков

Сын Владимира Преснякова пошел по стопам мамы, папы, дедушек и бабушек – он занимается музыкой. У него своя группа MULTIVERSE.

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Как две капли воды. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них-47

Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

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