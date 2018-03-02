«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье

Сегодня мы беседуем с актёром, музыкантом, лидером группы «Ковер-Квартет» – Виктором Добронравовым. Что привело вас в белорусскую столицу? Виктор Добронравов, актёр театра и кино:

Я бы хотел представить картину, которую мы сняли. Она называется «Здравствуй, Оксана Соколова». 8 марта она выйдет в широкий прокат.

По замыслу короткий метр был заявкой на полный, так и получилось. Сначала в это не верилось, а потом всё как-то сложилось, получилось. Он прозвучал на одном фестивале, на другом. Продюсеры обратили внимание, поверили и доверили. Написали сценарий, показали его и всё сложилось.

Фамилия вашего отца вам как-то помогает? Виктор Добронравов:

Моя фамилия мне не помогает, иногда помогает папа, потому что, мне кажется, папа открывает все двери. Если ему будет что-то нужно, просто он появляется, и люди начинают таять. Невозможно не растаять! Он действительно такой. Он удивительный, уникальный, волшебный, солнечный человек. Я не такой. И хотя фамилия у меня Добронравов и злым я никогда не был, но до него в плане света, доброты и какого-то ощущения мира мне ещё далеко. Может, с возрастом придёт. Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Чем занимается ваша супруга Александра Торгушникова? Виктор Добронравов:

Она прекрасный, замечательный, талантливый фотограф. Она по образованию оператор. Она очень здорово фотографирует, специализируется больше на черно-белых портретах. Но в жизни у неё сейчас новая страница, она стала работать в кино. И я думаю, что она будет продолжать в эту сторону работать и, может быть, придёт к тому, что начнёт снимать кино.

У вас есть две прекрасные дочки. Вы видите их актрисами? Виктор Добронравов:

Не дай Боже! Варвара – старшая, Василиса – младшая. Это очень тяжёлая профессия. 80% ролей – мужские, а что делать женщинам?! Потом женский век, расцвет карьеры не так долог, поэтому женщинам гораздо сложнее и в театре, и в кино. Я дам своим детям возможность выбора, у меня не было его. Я всё своё время проводил в театре. Я не буду всё свободное время своих детей тащить в театр. Я сделаю так, чтобы они увидели, что есть ещё другие вещи, которыми можно заниматься.