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«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье

02 марта 2018 09:05
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Сегодня мы беседуем с актёром,  музыкантом, лидером группы «Ковер-Квартет» – Виктором Добронравовым.

Что привело вас в белорусскую столицу?

Виктор Добронравов, актёр театра и кино:
Я бы хотел представить картину, которую мы сняли. Она называется «Здравствуй, Оксана Соколова». 8 марта она выйдет в широкий прокат.

«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье-1

По замыслу короткий метр был заявкой на полный, так и получилось. Сначала в это не верилось, а потом всё как-то сложилось, получилось. Он прозвучал на одном фестивале, на другом. Продюсеры обратили внимание, поверили и доверили. Написали сценарий, показали его и всё сложилось.

«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье-4

Фамилия вашего отца вам как-то помогает?

Виктор Добронравов:
Моя фамилия мне не помогает, иногда помогает папа, потому что, мне кажется, папа открывает все двери. Если ему будет что-то нужно, просто он появляется, и люди начинают таять. Невозможно не растаять! Он действительно такой. Он удивительный, уникальный, волшебный, солнечный человек. Я не такой. И хотя фамилия у меня Добронравов и злым я никогда не был, но до него в плане света, доброты и какого-то ощущения мира мне ещё далеко. Может, с возрастом придёт.

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«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье-7

Чем занимается ваша супруга Александра Торгушникова?

Виктор Добронравов:
Она прекрасный, замечательный, талантливый фотограф. Она по образованию оператор. Она очень здорово фотографирует, специализируется больше на черно-белых портретах. Но в жизни у неё сейчас новая страница, она стала работать в кино. И я думаю, что она будет продолжать в эту сторону работать и, может быть, придёт к тому, что начнёт снимать кино.

«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье-10

У вас есть две прекрасные дочки. Вы видите их актрисами?

Виктор Добронравов:
Не дай Боже! Варвара – старшая, Василиса – младшая. Это очень тяжёлая профессия. 80% ролей – мужские, а что делать женщинам?! Потом женский век, расцвет карьеры не так долог, поэтому женщинам гораздо сложнее и в театре, и в кино. Я дам своим детям возможность выбора, у меня не было его. Я всё своё время проводил в театре. Я не буду всё свободное время своих детей тащить в театр. Я сделаю так, чтобы они увидели, что есть ещё другие вещи, которыми можно заниматься.

«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье-13

Почему выбрали актёра главным героем в фильме «Здравствуй, Оксана Соколова»? Как работали над картиной?  

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Российские актеры # Фотофакт # Алина Малахова # Виктор Добронравов

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