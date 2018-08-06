Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой
Новости Беларуси. Участница шоу «Танцы» Юлия Косьмина станцевала в торговом зале минского супермаркета.
Это произошло в рамках Kiki Сhallenge – челленджа, который набирает обороты во всем мире. Его суть в том, что люди выходят из медленно движущегося автомобиля и танцуют, пока машина едет, после чего снова садятся в автомобиль. Танцуют чаще всего под песню Дрейка «In My Feelings», в которой певец признался в любви девушке: «Кики, ты меня любишь? Ты едешь?». Этим он начал челлендж-волну – подписчики поддержали исполнителя.
Фото: instagram.com/vesnushka_juliett
Видео танца интернет-пользователи публикуют в социальных сетях.
Теперь под эту песню танцуют во всем мире – от калифорнийских полицейских до актрисы Ирины Горбачевой.
Юлия Косьмина создала свою версию в Минске. Однако девушка выполняет челлендж не на дороге, а в торговом зале.
Фото: instagram.com/vesnushka_juliett
О таком необычном опыте девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Юлия Косьмина:
Все витрины, стеллажи целы, ни один посетитель не пострадал, рыбка в огне, точнее в морозилке. Все осталось так же, как и было до нашего нашествия.
Фото: instagram.com/vesnushka_juliett
Видео только на странице Юлии посмотрели более 370 тысяч раз. И цифра продолжает расти.
Подписчики отмечают, что девушка классно танцует и «это видео срочно надо показать Дрейку».
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