Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой

Новости Беларуси. Участница шоу «Танцы» Юлия Косьмина станцевала в торговом зале минского супермаркета. Это произошло в рамках Kiki Сhallenge – челленджа, который набирает обороты во всем мире. Его суть в том, что люди выходят из медленно движущегося автомобиля и танцуют, пока машина едет, после чего снова садятся в автомобиль. Танцуют чаще всего под песню Дрейка «In My Feelings», в которой певец признался в любви девушке: «Кики, ты меня любишь? Ты едешь?». Этим он начал челлендж-волну – подписчики поддержали исполнителя.

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett

Видео танца интернет-пользователи публикуют в социальных сетях. Теперь под эту песню танцуют во всем мире – от калифорнийских полицейских до актрисы Ирины Горбачевой. Юлия Косьмина создала свою версию в Минске. Однако девушка выполняет челлендж не на дороге, а в торговом зале.

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett

О таком необычном опыте девушка рассказала на своей странице в Instagram. Юлия Косьмина:

Все витрины, стеллажи целы, ни один посетитель не пострадал, рыбка в огне, точнее в морозилке. Все осталось так же, как и было до нашего нашествия.

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett