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Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой 

06 августа 2018 11:36
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Новости Беларуси. Участница шоу «Танцы» Юлия Косьмина станцевала в торговом зале минского супермаркета.

Это произошло в рамках Kiki Сhallenge – челленджа, который набирает обороты во всем мире. Его суть в том, что люди выходят из медленно движущегося автомобиля и танцуют, пока машина едет, после чего снова садятся в автомобиль. Танцуют чаще всего под песню Дрейка «In My Feelings», в которой певец признался в любви девушке: «Кики, ты меня любишь? Ты едешь?». Этим он начал челлендж-волну – подписчики поддержали исполнителя.

Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой -1

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett

Видео танца интернет-пользователи публикуют в социальных сетях. 

Теперь под эту песню танцуют во всем мире – от калифорнийских полицейских до актрисы Ирины Горбачевой.

Юлия Косьмина создала свою версию в Минске. Однако девушка выполняет челлендж не на дороге, а в торговом зале.

Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой -4

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett

О таком необычном опыте девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Юлия Косьмина:
Все витрины, стеллажи целы, ни один посетитель не пострадал, рыбка в огне, точнее в морозилке. Все осталось так же, как и было до нашего нашествия.

Почти полмиллиона просмотров: звезда шоу «Танцы» въехала на машине в супермаркет и станцевала с рыбой -7

Фото: instagram.com/vesnushka_juliett

Видео только на странице Юлии посмотрели более 370 тысяч раз. И цифра продолжает расти.

Подписчики отмечают, что девушка классно танцует и «это видео срочно надо показать Дрейку».

Флешмоб Ice Bucket Challenge два года назад был популярен среди интернет-пользователей.

Благодаря ему собрали 220 миллионов долларов на борьбу с амиотрофическим склерозом (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Косьмина # Фотофакт

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