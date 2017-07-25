Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Новости Беларуси. В начале июля был дан старт новому сезону самого народного сериала «Сваты». Съемки почти всей седьмой части будут проходить в Беларуси.

Как сообщают создатели многосерийного фильма, в новом сезоне будет 16 серий, а его премьера состоится в 2018.

Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже» (подробности).

Кроме Беларуси, съёмки будут проходить еще и в Грузии.

Уже больше месяца команда снимает новые серии. Среди локаций встречались некоторые места в Минске – это и Парк Горького, и один из крупных торгово-развлекательных центров. Съемочная группа также была замечена в Жодино, в Логойске, в усадьбе Огинского в Залесье и других местах страны.

По словам создателей, кроме полюбившихся героев, появятся и новые. Во время съемочного дня в Залесье, актриса Анна Кошмал написала у себя на странице в социальной сети: «Прекрасная погода, компания и место. Ну что ж, мы снова тут и мы #счастливывместе #Сваты7».