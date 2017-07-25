Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Новости Беларуси. В начале июля был дан старт новому сезону самого народного сериала «Сваты». Съемки почти всей седьмой части будут проходить в Беларуси.
Как сообщают создатели многосерийного фильма, в новом сезоне будет 16 серий, а его премьера состоится в 2018.
Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже» (подробности).
Кроме Беларуси, съёмки будут проходить еще и в Грузии.
Уже больше месяца команда снимает новые серии. Среди локаций встречались некоторые места в Минске – это и Парк Горького, и один из крупных торгово-развлекательных центров. Съемочная группа также была замечена в Жодино, в Логойске, в усадьбе Огинского в Залесье и других местах страны.
По словам создателей, кроме полюбившихся героев, появятся и новые. Во время съемочного дня в Залесье, актриса Анна Кошмал написала у себя на странице в социальной сети: «Прекрасная погода, компания и место. Ну что ж, мы снова тут и мы #счастливывместе #Сваты7».
Первый сезон вышел на экраны в 2008 году и стал одним из самых любимых зрителями. Крайний шестой по счету сезон вышел в 2012 году, а
новый сезон поклонники сериала ожидали целых пять лет.
Поэтому когда появилась информация о старте съемок новых серий, фанаты сразу стали публиковать радостные отзывы.
«Класс... Ждём новый сезон, самый популярный семейный фильм, который хочется смотреть и смотреть, который не надоедает… Супер, побольше таких позитивных жизненных кадров».
«Вы даже не представляете, сколько вы доставляете приятных минут, отличного настроения, радости и оптимизма своей игрой. Как только я падаю духом, тут же включаю ваш сериал и тут же как рукой всё снимает».
Фотографии со съемочной площадки в социальных сетях сопровождаются хэштегами #сваты7будут и #сваты7. Мы собрали фотографии с локаций в Беларуси в одном материале, чтобы показать, как создается любимая тысячами зрителей картина.
Кстати, «Сваты» – это не первый проект, съемки которого проходят в Беларуси. Как в кино попадают белорусские города, актрисы и даже собаки – здесь подробнее.