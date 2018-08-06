Шесть детей на двоих. Татьяна Навка показала редкое семейное фото

Новости России. Фигуристка Татьяна Навка показала снимок из «фотосессии на память». На ней олимпийская чемпионка запечатлена с супругом Дмитрием Песковым и их детьми – общей дочерью Надеждой, дочерью Навки от первого брака – Александрой, а также детьми супруга фигуристки от предыдущих отношений – Николаем, Елизаветой, Дени и Миком.

Снимок сделан на отдыхе и опубликован в Instagram Татьяны Навки. Под фото спортсменка оставила трогательную подпись, в которой рассказала о своей семьей.

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах

По словам фигуристки, это редкий случай, когда вся семья вместе.