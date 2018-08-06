Шесть детей на двоих. Татьяна Навка показала редкое семейное фото

Новости России. Фигуристка Татьяна Навка показала снимок из «фотосессии на память». На ней олимпийская чемпионка запечатлена с супругом Дмитрием Песковым и их детьми – общей дочерью Надеждой, дочерью Навки от первого брака – Александрой, а также детьми супруга фигуристки от предыдущих отношений – Николаем, Елизаветой, Дени и Миком.
Снимок сделан на отдыхе и опубликован в Instagram Татьяны Навки. Под фото спортсменка оставила трогательную подпись, в которой рассказала о своей семьей.
Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах
По словам фигуристки, это редкий случай, когда вся семья вместе.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Татьяна Навка:
Люди связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями… Люди, которые всегда и навеки... Люди, которыми ты дорожишь... Те, кто принимают вас, такими какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами... Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает... Те, кого любите вы... Те, кто любят вас... И бесконечно много можно давать описания и определения... Но... Все гораздо проще! Эти Люди называются Семья!!! И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья!!! Такая большая, о которой только можно мечтать!!! Моя задача как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни! И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей может помочь им в этом! И это называется счастье!
Подписчики отметили, что большая семья – это большое счастье.
«Отличное фото. Обалденный комментарий»,
«Здорово! Ого, семья!»,
«Ваша мудрость, сердечность, любовь и труд смогли сделать возможным такое единение в огромной семье».
Младшая дочь Татьяны Навки занимается фигурным катанием и уже принимала участие в своих первых выступлениях.
3-летняя Надежда повторила олимпийский образ матери – здесь подробнее.