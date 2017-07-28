Прямой эфир

Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов

28 июля 2017 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лондонские пластические хирурги составили рейтинг из десяти знаменитых мужчин с эталонно красивыми лицами. В своих расчетах они руководствовались формулой золотого сечения, которую когда-то рассчитал Леонардо да Винчи.

Хирурги пришли к выводу, что

самыми совершенными пропорциями лица обладает Джордж Клуни.

Внешность голливудского актера соответствует золотому сечению на 91,86%.

Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов-1

Джордж Клуни. Фото: Variety

На втором месте оказался Брэдли Купер, лицо которого соответствует стандартам на 91,8%, а на третьем расположился закадычный друг Клуни Брэд Питт с 90,51%.

Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов-4

Брэдли Купер. Фото: TheHR

В десятку также вошли футболист Дэвид Бэкхэм, актеры Уилл Смит, Идрис Эльба, Джейми Фокс и Райан Гослинг, певец (а с недавних пор еще и актер) Гарри Стайлс и его бывший коллега по группе One Direction Зейн Малик.

Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов-7

Брэд Питт. Фото: Variety

В прошлом году такие же расчеты были проведены и среди знаменитых женщин. На первом месте оказалась актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, чье лицо соответствует идеалу на 91,85%.

Несколько лет назад профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца (здесь подробности).

# Звезды # Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Джордж Клуни # Брэд Питт # Брэдли Купер

Другие новости рубрики

Все новости
Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле
28 июля 2017 10:28

Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле

6 фильмов, в которых нет ни одной женщины
28 июля 2017 09:40

6 фильмов, в которых нет ни одной женщины

«Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой
27 июля 2017 14:33

«Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой