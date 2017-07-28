Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов
Лондонские пластические хирурги составили рейтинг из десяти знаменитых мужчин с эталонно красивыми лицами. В своих расчетах они руководствовались формулой золотого сечения, которую когда-то рассчитал Леонардо да Винчи.
Хирурги пришли к выводу, что
самыми совершенными пропорциями лица обладает Джордж Клуни.
Внешность голливудского актера соответствует золотому сечению на 91,86%.
Джордж Клуни. Фото: Variety
На втором месте оказался Брэдли Купер, лицо которого соответствует стандартам на 91,8%, а на третьем расположился закадычный друг Клуни Брэд Питт с 90,51%.
Брэдли Купер. Фото: TheHR
В десятку также вошли футболист Дэвид Бэкхэм, актеры Уилл Смит, Идрис Эльба, Джейми Фокс и Райан Гослинг, певец (а с недавних пор еще и актер) Гарри Стайлс и его бывший коллега по группе One Direction Зейн Малик.
В прошлом году такие же расчеты были проведены и среди знаменитых женщин. На первом месте оказалась актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, чье лицо соответствует идеалу на 91,85%.
Несколько лет назад профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца (здесь подробности).