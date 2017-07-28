Клуни и Питт: самые красивые знаменитые мужчины по версии пластических хирургов

Лондонские пластические хирурги составили рейтинг из десяти знаменитых мужчин с эталонно красивыми лицами. В своих расчетах они руководствовались формулой золотого сечения, которую когда-то рассчитал Леонардо да Винчи. Хирурги пришли к выводу, что самыми совершенными пропорциями лица обладает Джордж Клуни. Внешность голливудского актера соответствует золотому сечению на 91,86%.

Джордж Клуни. Фото: Variety

На втором месте оказался Брэдли Купер, лицо которого соответствует стандартам на 91,8%, а на третьем расположился закадычный друг Клуни Брэд Питт с 90,51%.

Брэдли Купер. Фото: TheHR

В десятку также вошли футболист Дэвид Бэкхэм, актеры Уилл Смит, Идрис Эльба, Джейми Фокс и Райан Гослинг, певец (а с недавних пор еще и актер) Гарри Стайлс и его бывший коллега по группе One Direction Зейн Малик.

Брэд Питт. Фото: Variety