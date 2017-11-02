Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram

Новости России. 3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнится 35 лет.

В интервью накануне юбилея спортсмен рассказал о семейных планах – он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями малыша еще раз.

Евгений Плющенко (в интервью «Комсомольской правде»):

Главное, чтобы родился малыш, а материнский капитал мы найдем куда направить. Хотя мы о нем и не думали – мы вполне обеспеченные люди.

В середине сентября Плющенко и Рудковская обвенчалась. Фигурист назвал это событие важным в их жизни и отметил, что «мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни».