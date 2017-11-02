Прямой эфир

Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram

02 ноября 2017 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнится 35 лет.

В интервью накануне юбилея спортсмен рассказал о семейных планах – он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями малыша еще раз.

Евгений Плющенко (в интервью «Комсомольской правде»):
Главное, чтобы родился малыш, а материнский капитал мы найдем куда направить. Хотя мы о нем и не думали  мы вполне обеспеченные люди.

В середине сентября Плющенко и Рудковская обвенчалась. Фигурист назвал это событие важным в их жизни и отметил, что «мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни».

Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram-1

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Пара воспитывает троих детей. Двое старших детей от первого брака Яны Рудковской – Андрей и Николай. У Плющенко тоже есть 11-летний сын Егор от первого брака, который живет со своей матерью.

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Александру – 4 года. Он занимается спортом, учит иностранные языки и участвует в модных показах в качестве модели. У ребенка есть Instagram, который ведет мама. За его обновлениями следят более 233 тысяч человек.

Мы собрали 15 фото Евгения Плющенко и его семьи, которыми спортсмен делится в социальных сетях с подписчиками.

Продюсер Яна Рудковская регистрирует своё имя и имя мужа в качестве товарных знаков

# Фигурное катание # Фотофакт # калейдоскоп # Евгений Плющенко # Яна Рудковская

Другие новости рубрики

Все новости
Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах
02 ноября 2017 08:03

Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах

Цукерберг, Пинк, Дион, Водянова: какие образы выбрали знаменитости для Хэллоуина-2017
01 ноября 2017 13:54

Цукерберг, Пинк, Дион, Водянова: какие образы выбрали знаменитости для Хэллоуина-2017

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына Платона: что публикует отец в соцсетях
01 ноября 2017 12:55

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына Платона: что публикует отец в соцсетях