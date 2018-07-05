12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой»

В 2005 году вышла первая серия известного телесериала «Не родись красивой». Поговаривают, что это аналог известной теленовеллы «Дурнушка Бетти». Но, так или иначе, сериал полюбился зрителю, по вечерам его смотрели всей семьей, потом обсуждали и ждали выхода следующей серии. Недавно мы делали интервью с Виктором Добронравовым, который сыграл в сериале курьера Федора. А что известно о других актерах и как они изменились? Об этом расскажем и даже покажем прямо сейчас. Нелли Уварова Катя Пушкарева – главная героиня, все отлично помнят этакую «русскую дурнушку» с незаурядным интеллектом. Часто актеры приходят на кастинг, пробуются в разных образах, и однажды им везет: становятся главным героем фильма. В этом случае все было не так. Как только Александр Назаров, режиссер проекта и преподаватель ВГИКа, написал сценарий, сразу понял, что Катю Пушкареву сыграет Нелли Уварова, которая, кстати, окончила ВГИК.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

После «Не родись красивой» популярность актрисы резко возросла, ее по сей день приглашают в различные проекты. Она снялась еще в 8 фильмах и 10 сериалах. Последняя киноработа девушки – сериал «Адаптация», который вышел в 2017. Помимо актерской деятельности, она в 2016 году участвовала в шоу «Танцы со звездами», где завоевала приз зрительских симпатий. Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»

Нелли Уварова в сериале «Адаптация»

Григорий Антипенко Григорий Антипенко, который сыграл Андрея Жданова, начал театральную карьеру еще на четвертом курсе университета. К тому моменту, как его пригласили на одну из главных ролей в «Не родись красивой», у него уже был опыт съемки в сериале («Кодекс чести»). Роль Андрея Жданова досталась ему не сразу. Григорий получил приглашение на кастинг от режиссера, но что-то пошло не так, и на роль утвердили другого человека. Однако через какое-то время позвонили и пригласили опять.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Актер не раз говорил, что по характеру совсем не похож на своего персонажа, поэтому эта работа была для него особенно интересна. На съемках сериала познакомился с Юлией Такшиной, с которой потом прожил в неофициальном браке 6 лет, после пара распалась. Актеры общаются, так как у них двое совместных детей. Григорий Антипенко продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, а также играет в театре.

Источник фото: antipenko.com

Ольга Ломоносова Зритель точно не забыл яркую блондинку сериала «Не родись красивой» Киру Воропаеву. Эта роль досталась Ольге Ломоносовой. На тот момент девушка была еще только начинающей актрисой, и не имела такого богатого опыта съемок, как ее коллеги.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Зато после сериала она стала кинознаменитостью. На какое-то время из-за частых съемок ей даже пришлось поставить на паузу театральную карьеру. Сейчас актриса снова не только играет на сцене «Другого театра», но и продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Также женщина является мамой трех малышей, состоит в фактическом браке с Павлом Сафоновым.

Источник фото: .instagram.com/olgalomonosovaa

Петр Красилов – У Андрея новая подруга. – Значит, старые освободились? – сказал Роман Малиновский. Сущность этого персонажа в одной фразе. Всегда веселый и хитрый Роман не давал покоя многим героиням сериала. Роль ловеласа получил Петр Красилов. К моменту съемки у актера уже был опыт не только на театральной сцене, но и на съемочной площадке. После выхода сериала «Не родись красивой», Петр стал знаменитостью, а после съемок даже признался, что был влюблен в Нелли, но девушка взаимностью не ответила.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Характер актера в реальной жизни отличается от характера его персонажа. Мужчина не считает себя похитителем женских сердец, но, как и его герой, любит красивую жизнь. Сейчас активно продолжает играть в театре. Кстати, у актера есть любимая роль: роль Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита».

Источник фото: instagram.com/petr_krasilov

Юлия Такшина Вика Клочкова – первая и очень успешная роль Юлии Такшиной. Актриса прошла путь от никому неизвестной актрисы до очень популярной.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

После роли в «Не родись красивой» ее все чаще начали приглашать на съемки. Актриса продолжает активно сниматься по сей день. Также женщина является мамой двух сыновей. На вопросы о том, как ей удается совмещать карьеру и семью, она отвечает, что очень просто, это ее типичная жизнь. Сложности наступают как раз тогда, когда Юлия не участвует в съемках. Говорит, что в эти периоды нападает легкая депрессия.

Источник фото: instagram.com/uliatakshina/

Артем Семакин Роль ботаника Коли Зорькина досталась Артему Семакину. Она и принесла актеру известность. До участия в съемках сериала он не был очень популярен, зато после Артему все чаще начали поступать предложения с новыми ролями.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Неоднократно он участвовал в съемках мелодрам, а однажды признался, что снимается там только для того, чтобы содержать семью, а в интересных проектах может работать почти бесплатно. В 2016 снялся в известном фильме «Экипаж», где сыграл вулканолога. Кстати, очень изменилась внешность актера: он начал отращивать бороду. Теперь узнать артиста можно с трудом.

Источник фото: instagram.com/yoko_photographer/

Виталий Егоров «Рыба моя!» – самая известная фраза дизайнера Милко Момчиловича, которого сыграл Виталий Егоров. До участия в съемках сериала «Не родись красивой» актер много играл на театральной сцене, однако в фильмах главные роли не получал.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Только спустя два года после выхода сериала актера пригласили на главную роль в драме «Возвращается муж из командировки». Несмотря на пришедшую славу, он никогда не страдал звездной болезнью, а наоборот считает, что можно еще многому научиться и усовершенствовать актерские навыки. Сейчас Виталий играет в театре Олега Табакова.



Источник фото: instagram.com/teatr_tabakova/

Анна Димова Актриса известна не только благодаря сериалу «Не родись красивой». Она также сыграла роль учительницы в известном телесериале «Папины дочки». Анна считает, что совершенно не похожа на свою героиню Амуру Буйо.

Кадр из сериала «Не родись красивой»

На роль согласилась из-за того, что любит эксперименты и перевоплощения. В 2016 Анна сыграла второстепенную роль в сериале «Воронины». Пока это ее последняя роль в сериалах.

Источник фото: страница Анны Димовой в Facebook

Илья Любимов Брата Киры Воропаевой (Александра Воропаева) сыграл Илья Любимов. До участия в съемках сериала «Не родись красивой» артист уже неоднократно снимался в фильмах. В 30 лет мужчина решил принять крещение, говорит, что это «приблизило его к источнику света».

Кадр из сериала «Не родись красивой»

Несмотря на плотный рабочий график, актер является отличным семьянином. Он женат на Екатерине Вилковой, у них двое детей. Говорит, что может отменить работу, если ребенок заболел или кому-то из домочадцев нужна помощь. Сейчас Илья Любимов играет в в московском театре «Мастерская П. Фоменко», снимается в фильмах.



Источник фото: instagram.com/oldkavilochka/

Мария Машкова Марии Машковой досталась роль Маши Тропинкиной, секретаря и хорошей подруги Маши Пушкаревой. В фильмах актриса снимается с детства. Человек, который вдохновил девушку на творчество, – это ее отец Владимир Машков. Его одобрение является для нее главным.

Кадр из сериала «Не родись красивой»