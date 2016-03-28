Фотофакт: Дэвид Бекхэм шьет платья для кукол любимой дочери

Новости США. Прославленный футболист и примерный отец продолжает покорять сердца пользователей социальных сетей. Его поклонники давно отметили, с каким трепетом Дэвид Бекхэм относится к своим детям. Новая фотография, которую опубликовала на своей странице в Instagram его супрага, Виктория Бекхэм, стала очередным тому доказательством.

Футболист и его супруга любят баловать свою дочь. Например, в 2012 году в честь ее первого дня рождения Дэвид заказал картину, названную «Папина дочка», стоимостью около 1 миллиона долларов. Здесь подробнее .

В многочисленных интервью Дэвид рассказывает о том, каково это, быть отцом.

Дэвид Бэкхем, футболист:

Моя малышка подошла ко мне однажды и сказала: «Папа, я так люблю тебя. Но ты мне не нравишься, ты пухлый».

Став отцом, я стал еще и водителем такси. Я забираю детей из дома в 7 утра и отвожу в 4 разных школы. Но если честно, быть отцом прекрасно. Я люблю проводить время с ними и быть их водителем. Харпер обожает, когда я отвожу ее в школу.