10 самых ярких детей-актеров в истории «Оскара»

Новости США. Джоди Фостер. Джейкоб Трамбле. Хейли Джоэл Осмент. А теперь и Санни Павар из номинированной на главную награду картины «Лев». Каждый год на голливудском небосклоне появляется очередная маленькая звездочка, которой все тут же пророчат большую кинокарьеру. Не все дети-актеры оправдывают возложенные на них ожидания, но их появление на красной дорожке «Оскара» гарантированно растрогает даже самого закоренелого циника. До вручения «Оскара-2017» осталось меньше двух дней. И пока весь мир готовится к церемонии, давайте посмотрим на самых любимых и узнаваемых молодых актеров, которые оказались на вершине, будучи еще совсем детьми.

Фото: Ron Galella

Татум О’Нил (1974) 1974 год стал прорывом для десятилетней Татум О’Нил, которая сыграла главную роль в «Бумажной луне» вместе со своим отцом Райаном О’Нилом. Девочке достался «Оскар» за роль маленькой мошенницы во времена Великой депрессии. Даже спустя сорок с лишним лет Татум остается самой молодой в истории актрисой, которой удалось выиграть приз Американской киноакадемии. Она до сих пор снимается в кино и на телевидении, но повторить детский успех О’Нил так и не удалось.

Фото: E!

Джоди Фостер (1977) Первый раз Фостер была номинирована на «Оскар» за роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе 1976 года «Таксист». Спорная и провокационная роль юной проститутки была принята публикой очень по-разному, но подобный образ не мог не обеспечить 14-летней актрисе самое пристальное внимание со стороны известных режиссеров. Карьера Фостер сложилась более чем удачно – до тридцати лет актриса заработала два «Оскара». Награды ей принесли триллеры «Обвиняемые» (1988) и «Молчание ягнят» (1991).

Фото: Ron Galella

Анна Пэкуин (1994) «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана 11-летней Пэкуин принесла ее дебютная роль дочери главной героини в драме «Пианино». Дальнейшая карьера Анны складывалась не так удачно. Актриса продолжает сниматься, но самыми заметными взрослыми ролями Пэкуин остается Роуг в фильмах про «Людей-Икс» и Суки Стакхаус в телесериале «Настоящая кровь».

Фото: Getty Images

Хэйли Джоэл Осмент (2000) Роль 11-летнего Осмента в культовом триллере М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» запомнилась многим. В тот год мальчика считали главным претендентом на награду, но он уступил «Оскар» куда более опытному Майклу Кейну. В детстве Хейли успел сняться в нескольких громких фильмах, но потом пошел по стопам Маколея Калкина и надолго исчез с больших экранов. Сейчас Осмент снимается в независимых проектах и пытается вернуть былую славу.

Фото: Frank Micelotta

Кейша Касл-Хьюз (2004) Кейше было всего 12 лет, когда ее выбрали на главную роль в фильме «Оседлавший кита». Картина о жизни коренного населения Новой Зеландии маори в наши дни принесла девочке номинацию в главной актерской категории и роль в третьем эпизоде «Звездных войн». Дальнейшая карьера Кейши не так радужна – сейчас ее знают только фанаты «Игры престолов», где она играет Обару Сэнд.

Фото: Frazer Harrison

Эбигейл Бреслин (2007) Эбигейл Бреслин начала сниматься в кино практически с пеленок, но ее звездным часом можно считать главную роль в комедийной индии-постановке «Маленькая мисс Счастье». Десятилетняя девочка с трогательной улыбкой так очаровала всех в Голливуде, что на нее посыпались десятки предложений от всевозможных режиссеров и студий. Сейчас страсти вокруг Эбигейл поулеглись. Ее самой яркая роль последнего времени – образ Шанель №5 в пародийном сериале Райана Мерфи «Королевы крика».

Фото: Jeff Kravitz

Сирша Ронан (2008) В прошлом году Сирша считалась одной из главных претенденток на «Оскар» за роль в драме «Бруклин». У 22-летней актрисы это была уже вторая номинация. Первую она заработала в 13 лет за «Искупление». Экранизация романа Йена Макьюэна была тепло принята критиками и зрителями, исполнители главных ролей Кира Найтли и Джеймс МакЭвой были засыпаны похвалами, но номинацию на «Оскар» получили не они, а юная Сирша. Сейчас карьера у актрисы в самом разгаре – в 2017 году у нее выходит четыре фильма.

Фото: Frederic J. Brown

Куавенжаней Уоллис (2013) Куавенжаней самая молодая номинанта на лучшую женскую роль в истории «Оскара». Успех к девятилетней девочке пришел после главной роли в сказочной притче «Звери дикого Юга». Награду она проиграла Дженнифер Лоуренс, но уже через год заработала номинацию на «Золотой глобус» за мюзикл «Энни». Уоллис всего 13 лет, а она одна из самых востребованных юных актрис, которая активно снимается в кино и играет на Бродвее.

Фото: George Pimentel

Джейкоб Трамбле (2016) «Комната» − трогательный фильм о похищенной девушке и ее маленьком сыне, которые много лет прожили в заточении, наделал много шума в прошлом году. Исполнительница главной роли Бри Ларсон получила за фильм «Оскар», но куда больше внимания привлек к себе девятилетний Джейкоб, который даже не был номинирован (досадное упущение Академии). Очаровательный мальчик стал настоящим любимцем публики, а для фотографии с ним голливудские знаменитости выстраивались в очередь.

Фото: Jason LaVeris