«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью

Новости России. Максим Галкин опубликовал очередное трогательное видео с сыном Гарри. На своей странице в Instagram артист разместил ролик, на котором сын сидит на плечах у Галкина и они вместе прыгают на стульях. Мальчик заливисто хохочет и отмечает, что «это очень смешно». Максим Галкин:

Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе – прыгание по спинкам стульев.

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Подписчиков в комментариях умилили трогательные кадры из жизни юмориста, люди также рассказали, что многие дети тоже любят так «оседлать» родителей. «Максим, ты большой ребёнок! И это здорово! Детям с тобой никогда не скучно. Ты столько любви даришь им! У вас с Аллой очень счастливые дети! Пусть их счастье будет бесконечным». Стоит отметить, что Максим Галкин регулярно делится веселыми и трогательными видео со своей семьей – женой и двумя детьми. На одном из них – Лиза Галкина – завтракает, а отец выключает звук в телевизоре. Девочка артистично при помощи жестов попыталась попросить Максима Галкина включить звук. «Так-то лучше», – заявляет в конце малышка, которая смогла добиться своего.

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Делится артист и тем, как семья встречает его после гастролей. На одном из видео Галкина порадовало то, как Гарри помог Лизе достать игрушки. «Молодцы какие, помогают», – добавляет юморист и телеведущий. На одном из видео Лиза делает маме прическу, а Гарри просит ее остановиться, потому что «хочет, чтобы мама была красивая». Девочка не отвечает, но отец говорит, что «Лиза плохо не сделает». После того, как Лиза доделала прическу – Гарри продолжал спорить с сестрой.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин регулярно выкладывает видео детей во время обучения. Гарри изучает французский язык и хочет стать вулканологом, Лиза – любит ботанику. Оба малыша занимаются у логопеда, а отец делится их успехами с пользователями сети.

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Подписчики отмечают поразительное сходство девочки с ее мамой – певицей Аллой Пугачевой, а мальчика – с Максимом Галкиным. Однако недавно телеведущий пошутил, что его сын похож на Филиппа Киркорова, потому что артист сам похож на певца. «Я – сын Киркорова, а Гарри – его внук».

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru. Максим Галкин в детстве