Прямой эфир

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью

22 мая 2018 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Максим Галкин опубликовал очередное трогательное видео с сыном Гарри.

На своей странице в Instagram артист разместил ролик, на котором сын сидит на плечах у Галкина и они вместе прыгают на стульях. Мальчик заливисто хохочет и отмечает, что «это очень смешно».

Максим Галкин:
Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе – прыгание по спинкам стульев.

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью-1

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Подписчиков в комментариях умилили трогательные кадры из жизни юмориста, люди также рассказали, что многие дети тоже любят так «оседлать» родителей.

«Максим, ты большой ребёнок! И это здорово! Детям с тобой никогда не скучно. Ты столько любви даришь им! У вас с Аллой очень счастливые дети! Пусть их счастье будет бесконечным».

Стоит отметить, что Максим Галкин регулярно делится веселыми и трогательными видео со своей семьей – женой и двумя детьми.

На одном из них – Лиза Галкина – завтракает, а отец выключает звук в телевизоре. Девочка артистично при помощи жестов попыталась попросить Максима Галкина включить звук. «Так-то лучше», – заявляет в конце малышка, которая смогла добиться своего.

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью-4

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Делится артист и тем, как семья встречает его после гастролей. На одном из видео Галкина порадовало то, как Гарри помог Лизе достать игрушки. «Молодцы какие, помогают», – добавляет юморист и телеведущий.

На одном из видео Лиза делает маме прическу, а Гарри просит ее остановиться, потому что «хочет, чтобы мама была красивая». Девочка не отвечает, но отец говорит, что «Лиза плохо не сделает». После того, как Лиза доделала прическу – Гарри продолжал спорить с сестрой. 

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин регулярно выкладывает видео детей во время обучения. Гарри изучает французский язык и хочет стать вулканологом, Лиза – любит ботанику. Оба малыша занимаются у логопеда, а отец делится их успехами с пользователями сети.

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью-10

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru

Подписчики отмечают поразительное сходство девочки с ее мамой – певицей Аллой Пугачевой, а мальчика – с Максимом Галкиным. Однако недавно телеведущий пошутил, что его сын похож на Филиппа Киркорова, потому что артист сам похож на певца.

«Я – сын Киркорова, а Гарри – его внук».

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью-13

Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru. Максим Галкин в детстве

На аккаунт Максима Галкина подписаны более 3,2 миллионов человек. Каждое видео набирает более миллиона просмотров. Видео с детьми самые популярные – их интернет-пользователи чаще всего смотрят более трех миллионов раз.

Страница в Instagram есть и у Аллы Пугачевой. Что публикует певица в соцсети – подросшая дочь, ретро-фото и селфи (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Алла Пугачёва # Алла Пугачёва и Максим Галкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бейонсе купила церковь за 850 тысяч долларов
21 мая 2018 10:40

Бейонсе купила церковь за 850 тысяч долларов

«Появилось время полежать, подумать»: Нагиев рассказал о состоянии Лепса
19 мая 2018 08:17

«Появилось время полежать, подумать»: Нагиев рассказал о состоянии Лепса

Учёные назвали самый полезный овощ для организма человека
18 мая 2018 10:36

Учёные назвали самый полезный овощ для организма человека