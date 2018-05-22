«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью
Новости России. Максим Галкин опубликовал очередное трогательное видео с сыном Гарри.
На своей странице в Instagram артист разместил ролик, на котором сын сидит на плечах у Галкина и они вместе прыгают на стульях. Мальчик заливисто хохочет и отмечает, что «это очень смешно».
Максим Галкин:
Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе – прыгание по спинкам стульев.
Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru
Подписчиков в комментариях умилили трогательные кадры из жизни юмориста, люди также рассказали, что многие дети тоже любят так «оседлать» родителей.
«Максим, ты большой ребёнок! И это здорово! Детям с тобой никогда не скучно. Ты столько любви даришь им! У вас с Аллой очень счастливые дети! Пусть их счастье будет бесконечным».
Стоит отметить, что Максим Галкин регулярно делится веселыми и трогательными видео со своей семьей – женой и двумя детьми.
На одном из них – Лиза Галкина – завтракает, а отец выключает звук в телевизоре. Девочка артистично при помощи жестов попыталась попросить Максима Галкина включить звук. «Так-то лучше», – заявляет в конце малышка, которая смогла добиться своего.
Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru
Делится артист и тем, как семья встречает его после гастролей. На одном из видео Галкина порадовало то, как Гарри помог Лизе достать игрушки. «Молодцы какие, помогают», – добавляет юморист и телеведущий.
На одном из видео Лиза делает маме прическу, а Гарри просит ее остановиться, потому что «хочет, чтобы мама была красивая». Девочка не отвечает, но отец говорит, что «Лиза плохо не сделает». После того, как Лиза доделала прическу – Гарри продолжал спорить с сестрой.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин регулярно выкладывает видео детей во время обучения. Гарри изучает французский язык и хочет стать вулканологом, Лиза – любит ботанику. Оба малыша занимаются у логопеда, а отец делится их успехами с пользователями сети.
Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru
Подписчики отмечают поразительное сходство девочки с ее мамой – певицей Аллой Пугачевой, а мальчика – с Максимом Галкиным. Однако недавно телеведущий пошутил, что его сын похож на Филиппа Киркорова, потому что артист сам похож на певца.
«Я – сын Киркорова, а Гарри – его внук».
Источник фото: скриншот из видео на странице instagram.com/maxgalkinru. Максим Галкин в детстве
На аккаунт Максима Галкина подписаны более 3,2 миллионов человек. Каждое видео набирает более миллиона просмотров. Видео с детьми самые популярные – их интернет-пользователи чаще всего смотрят более трех миллионов раз.
Страница в Instagram есть и у Аллы Пугачевой. Что публикует певица в соцсети – подросшая дочь, ретро-фото и селфи (читать далее).