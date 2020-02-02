«Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике

Новости Беларуси. Если не касаться политики и экономики, то главное на этой неделе, без сомнения, – новости, связанные с распространением коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Пугают ли растущие цифры? Конечно, первая реакция – это испуг. А что делать, если вдруг что? Так говорит страх. Но, к счастью, на другой чаше весов – здравый смысл, который задает другой вопрос: а что такое «если вдруг что?» В Беларуси пока не выявлено случаев заражения коронавирусом. То есть заразиться не от кого. Если, конечно, не выезжать за пределы страны.

При этом, понятное дело, никто ни от чего не застрахован. Исключить вероятность завоза вируса невозможно. А вот остановить его распространение – вполне. Именно на это будут направлены все силы Министерства здравоохранения, если вдруг вирус будет выявлен. Поверьте: меры, которые уже приняты, можно вполне назвать исключительными. Медики смотрят даже не в оба – в четыре глаза.

Хотелось бы еще, чтобы и мы были бдительными. Но не в плане ажиотажного спроса на защитные маски и противовирусные препараты. Давайте чаще мыть руки, больше бывать на воздухе и не поддаваться панике. Это рекомендации на все времена. Ну а если уж заболели, и тут речь даже не про коронавирус, в конце концов, сейчас – самое время для подъема заболеваемостью ОРВИ, то вариантов других нет, кроме как обратиться к врачам, лечиться в соответствии с их рекомендациями и выздоравливать. С коронавирусом разбиралась Алена Сырова.

На главных страницах ведущих информагенств данные о количестве погибших и заболевших китайским коронавирусом вытесняют любые другие новости.

Изначально локальная вспышка за месяц охватила весь Китай, а позже случаи заболевания нашли еще в 20 странах мира. Сегодня более 14 тысяч человек борются с болезнью, их них 132 – за пределами Китая.

Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения:

Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией На днях Всемирная организация здравоохранения вспышку коронавируса назвала чрезвычайной ситуацией. Не потому, что Китай не справляется или делает что-то не так – наоборот, в Поднебесной предпринимают беспрецедентные меры, но вирус может попасть в страны с менее развитой медициной, и важно быть к этому готовыми.

Известно, что вирус передается от человека к человеку, потому крайне важно изолировать людей с симптомами заболевания на время инкубационного периода – это 14 дней.

Китайский 11-миллионный Ухань, откуда, предположительно, началось распространение болезни, полностью закрыли, засыпав въезды камнями и песком. Правительства стран, чьи граждане находятся в Китае, эвакуируют своих подданных и отправляют на карантин. Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

Пятеро белорусов уже покинули Поднебесную, с эвакуацией нашей стране помог Казахстан. Австралия для этих целей выделила целый остров Рождества в Индийском океане. Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

Наша первая ответственность – это австралийцы и национальные интересы Австралии, а это означает здоровье австралийцев и их благополучие, и именно это определяет наши решения.

Авиаперевозчики прекращают воздушные контакты с Китаем. Страны закрывают границы, например, Россия, Монголия и Южная Корея, сегодня присоединился Кыргызстан. 7 000 человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

Внутри Китая усиливают карантинные меры, ограничивают междугороднее транспортное сообщение. Китайские продавцы крупнейшей интернет-площадки не могут сформировать и доставить посылки, потому просят отменить свои заказы. Еще одна компания откладывает выпуск новой модели популярных смартфонов, производство которых находится в Китае. И все из-за вируса. Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Аналитики уже прогнозируют потенциальный ущерб, который новый вирус наносит экономике.

Всеволод Шимов, политолог:

Биржу штормит, цены на нефть упали. Карантин парализовал большие области с населением порядка 40 миллионов человек. Поскольку Китай вторая экономика, то возможен большой спад. В частности, падение цен на нефть, поскольку Китай один из основных потребителей энергоресурсов. Вся эта ситуация, конечно, способствует экономическому торможению.

Свою роль в расшатывании ситуации играют фейки, которые один за другим появляются в сети. Facebook уже заявил, что будет блокировать пользователей, которые распространяют ложь о китайском вирусе и сеют панику. «Мы не выходили из дома шесть дней». Что известно о коронавирусе

Алена Сырова, корреспондент:

Наверное, впервые в истории каждый может в режиме онлайн отслеживать ситуацию с распространением вируса. Карта обновляется каждые 15 минут. Но главная новость на сегодня, которая вселяет надежду – количество выздоровевших превысило летальные исходы.

От коронавируса, вернее, от пневмонии, которую он, разрушая иммунитет, вызывает, умерли, в основном, люди пожилого возраста. Это главное отличие от той же «испанки» – эпидемии, которая бушевала в начале прошлого века. Она как раз таки выкашивала молодых людей. Всего известно 40 коронавирусов, нынешний стал седьмым из опасных для человека.

Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Большинство коронавирусов имеют рецепторы к дыхательным клеткам поверхностным эпителия, причем верхних дыхательных путей. Этот вирус отличается тем, что его токсическое воздействие более широкое. Оно может пневмонию вызывать. Токсичные ферменты этого коронавируса также оказывают воздействие на головной мозг, на сердце, на другие наши жизненно важные органы.

Симптомы коронавируса схожи с обычной простудой: озноб, заложенность дыхательных путей, температура. Конечно, особое внимание тем людям, которые недавно были в Китае. Их проверяют с помощью тепловизоров, людей с недомоганиями врачи в полном обмундировании изолируют в специальных боксах, проводят исследования. Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение

Так, в Беларуси уже проверили 120 пациентов – ни один из случаев не выявил коронавируса. ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну Сергей Жаворонок:

Вирус быстро погибает. Ультрафиолетовым облучением – 15 минут, там 43, чуть больше градусов – 10 минут. Если обычная температура до 33 градусов, то до 10 часов. Фактически передача через какие-то предметы обихода минимальна. Но этот вирус передается через кашель, дыхание.

Совсем скоро в Беларусь после каникул вернутся студенты и работники из Китая. В индустриальном парке «Великий камень» таких 400 человек, к их приезду тщательно готовятся. Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Кому-то продлить отпуска, если есть возможность, мы сейчас смотрим индивидуально и работаем с сотрудниками. Кого-то, наоборот, попросить остаться дома на период инкубационного, возможно, развития вируса, чтобы работали удаленно, и исключить, минимизировать контакты. Естественно, мы принимаем меры по санитарной обработке наших помещений. Буквально на следующей неделе будет работать врач, который будет давать всевозможные консультации, даже если люди будут просто переживать за что-то, волноваться, то есть, чтобы исключить любые возможности, вероятности.

Кстати, в связи с распространением вируса повысился спрос на ватно-марлевые повязки. Вопреки расхожему мнению, они не защитят от заражения, но если вы простужены, позволят вам не распространять недуг дальше. В последние дни в аптеках некоторые китайские граждане скупают их в космических масштабах. Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»

В такой ситуации средства защиты: перчатки, маски, медикаменты, которые Беларусь отправила в Китай, оказались весьма кстати. «Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?





Наши военные доставили в Китай всего 20 тонн необходимого, сегодня они вернулись домой. Уже 4 февраля второй Ил-76 с гуманитарной помощью из Беларуси вылетит в Поднебесную.

Из ЕС только-только отправляются первые 12 тонн. Мы, небольшая европейская страна, помогли намного оперативнее и это, конечно, с благодарностью приняли и оценили наши друзья из Китая.

Разумеется, помогаем мы не потому что сомневаемся в силах Китая, а потому что не должна даже одна из самых крупных и успешных стран мира оставаться один на один со своими проблемами. Кстати, на этой неделе глава государства назначил нового посла Беларуси в Китае, им станет Николай Снопков.

Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:

Может быть, немножко нестандартная жизненная ситуация. Уверен в том, что Китай ее спокойно, эффективно пройдет. Более того, в очередной раз представит миру опыт противодействия аналогичным случаям. Белорусские медики – иммунологи, инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи – тоже готовы помочь коллегам. Китайские ученые уже расшифровали геном вируса, в Гонконге создали вакцину, на ее испытание нужно несколько месяцев. Пока же главная задача – локализовать коронавирус и не допустить его дальнейшего распространения.