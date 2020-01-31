Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

Новости мира. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие – граждане Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за коронавируса введён режим чрезвычайного положения. Такое решение принял совет министров после обнаружения в стране двух случаев заражения у туристов из Китая. Действовать режим ЧП будет на протяжении 6 месяцев, а на борьбу с заболеванием итальянские власти выделят 5 миллионов евро.

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией