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Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая

31 января 2020 13:38
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Новости мира. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса – в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие граждане Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая-1

В Италии из-за коронавируса введён режим чрезвычайного положения. Такое решение принял совет министров после обнаружения в стране двух случаев заражения у туристов из Китая. Действовать режим ЧП будет на протяжении 6 месяцев, а на борьбу с заболеванием итальянские власти выделят 5 миллионов евро.

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Коронавирус пришёл в Россию. Двое заболевших – граждане Китая-4

География распространения смертельного заболевания продолжает расширяться: первые случаи заболевания пневмонией нового типа диагностировали в Великобритании. Пациенты проходят курс лечения, а Минздрав пытается определить, с кем контактировали зараженные. 

# Коронавирус # Фотофакт

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