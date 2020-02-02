Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

Ранее белорусское посольство сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй находилось как минимум 12 наших граждан. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие на работу. Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом