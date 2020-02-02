Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее белорусское посольство сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй находилось как минимум 12 наших граждан. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие на работу.
Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом
Тем временем, зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса уже превысило 300 человек, в числе заразившихся – более 14 тысяч.