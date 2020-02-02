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Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

02 февраля 2020 11:24
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Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя-1

Ранее белорусское посольство сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй находилось как минимум 12 наших граждан. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие на работу.  

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Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя-4

Тем временем, зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса уже превысило 300 человек, в числе заразившихся – более 14 тысяч. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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