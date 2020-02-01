Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

Госсекретарь подчеркивает: никто не намерен ставить Беларусь перед выбором между Востоком и Западом. США заинтересована сотрудничать с Беларусью и в экономике. Так, например, в сфере углеводородов Америка готова обсуждать эти вопросы с белорусскими партнерами.

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна – суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства.

Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100 % по конкурентным ценам. Мы – самые крупные производители энергоресурсов в мире, и всё, что вам нужно, – обратиться к нам.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»