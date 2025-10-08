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Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью

08 октября 2025 17:21
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Из Европы – в Азию через 8 тысяч километров. Белорусская авиакомпания запустила свой самый дальний рейс в истории гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью национальный авиаперевозчик открыл прямые рейсы «Минск – Санья». 11 часов в пути и два обеда за время полета. Запуск маршрута на китайский остров Хайнань стал возможен благодаря приобретению дальнемагистральных самолетов.

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью-2

Санья – туристическая жемчужина китайского острова Хайнань. Курорт с вечным летом, древней историей, дикой природой и роскошными пляжами. И если раньше, чтобы окунуться в азиатскую культуру, белорусским пассажирам приходилось делать несколько пересадок, то теперь путь стал короче. И главное – дешевле.

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью-4

В дебютный рейс отправился новый авиалайнер. Его мощности позволяют летать на дальние расстояния без пересадок. Самолетом, вместительностью до 281 пассажира, управляет большая команда экипажа. Первый полет показал – востребованность этого направления высока и очевидно будет расти. Загрузка борта – 99 %! Спрос превысил все ожидания.

«Белавиа» открыла прямые рейсы на китайский остров Хайнань.

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью-6

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:
Мы ожидаем до конца этого года – а это всего-навсего 2,5 месяца – прирост пассажиропотока более 20 тысяч пассажиров. Кажется, только начинаем. А уже прирост 20 тысяч. Это значительное количество.

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью-8

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Из Саньи на первом рейсе сейчас забронировано около 13 тонн грузов, которые мы обратным рейсом привезем в Минск. В первую очередь, промышленные товары. Роль груза в наших перевозках и заработках значительно возросла.

Новый воздушный мост между Минском и Санья станет не только туристическим. Направление также будет популярно у студентов и представителей бизнес-сфер.

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью-10

Рейс в расписании в октябре раз в неделю. С ноября летать лайнер станет чаще – дважды: в среду и субботу. Этот авиамаршрут – китайский парус для развития сотрудничества. Всепогодные, всесторонние, стратегические отношения открывают новые горизонты. И в этот раз берем курс на остров Хайнань.

Подробности в видео.

# Китай # Туризм # Национальный аэропорт # Самолет # Отпуск

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