1650 долларов в сезон – почему отопление в Польше стало роскошью?

Осень в нашей стране и всей Восточной Европе, похоже, окончательно вступила в свои права. Батареи в квартирах белорусов, а еще тысячах школ и детских садов уже потеплели. На очереди офисы и заводские цеха. А это значит, что отопительный сезон идет по плану, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как, впрочем, и в соседней Польше. Правда, здесь этот самый отопительный сезон имеет ряд специфических особенностей, причины которых кроются и в политическом лобби, и в не самой удачной структуре энергетики.

Попробуем в этом разобраться. Итак, в масштабах Евросоюза Польша имеет репутацию одной из самых неэкологичных стран, ежегодно попадая в верхние строчки главных загрязнителей атмосферного воздуха из-за угольных электростанций. Их в стране подавляющее большинство. На «черном топливе» работают около 97% мощностей по выработке тепла и электричества. К тому же не менее 3,5 миллиона польских домов продолжают отапливать углем, далеко не всегда высокого качества. И вот это та история, когда то, что «неэкологично», становится еще и невероятно «неэкономичным». Вот какие данные приводит польский портал Interia Biznes. Цены на уголь в этом октябре в стране колеблются от 1 150 до 1 700 злотых. Если усреднить этот диапазон до полутора тысяч и помножить на 4 тонны, которые требуются среднестатистической польской семье на сезон, получаем 6000 злотых или около 1650 долларов. Сумма, мягко говоря, немаленькая, и для многих поляков это более чем серьезное бремя для бюджета.

Но разве это аргумент для тех, кто в Варшаве принимает стратегические решения?! Здесь продолжают игнорировать призывы Брюсселя перейти на зеленую энергетику. Польша продолжает жечь уголь, загрязняя воздух Европы.

Наши постоянные зрители, конечно, помнят ситуацию прошлой зимой, о которой мы рассказывали. В середине февраля вместе с морозами страну буквально накрыл ядовитый угольный смог, а Краков, Познань, Вроцлав и Варшава оказались в топе самых загрязненных. При этом «угольный воздух» из Польши мешает жить и соседней Германии. По данным Федерального экологического агентства, минувшей зимой около половины грязи в воздухе Берлина – польского происхождения. Едва ли в предстоящем сезоне ситуация изменится.

При этом весьма жесткая климатическая политика Европейского союза включает высокие сборы за выбросы CO2. В Польше это неминуемо отражается в ценах на уголь для населения и затратах на производство электроэнергии на угольных ТЭС. Очевидно, что собственная атомная станция в Польше могла бы в корне решить угольную проблему, однако пока Варшава может «похвастаться» лишь недостроем, который ей достался с советских времен.