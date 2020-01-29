ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения советует странам готовиться к завезенным случаям коронавируса. Рекомендации о том, как справиться с такими ситуациями, должны появиться на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число стран, где были зафиксированы случаи заражения пневмонией нового типа, продолжает расти. 29 января в списке оказались ОАЭ, Парагвай. Растёт количество заболевших в Германии, Сингапуре, Австралии и самом Китае.

В Поднебесной коронавирус подтверждён почти у 6 тысяч человек. Более 130 скончались. Масштабы распространения нового вируса за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая длилась в Китае более полугода, а вакцина от смертельного заболевания пока не найдена. «Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе