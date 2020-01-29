ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения советует странам готовиться к завезенным случаям коронавируса. Рекомендации о том, как справиться с такими ситуациями, должны появиться на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число стран, где были зафиксированы случаи заражения пневмонией нового типа, продолжает расти. 29 января в списке оказались ОАЭ, Парагвай. Растёт количество заболевших в Германии, Сингапуре, Австралии и самом Китае.
В Поднебесной коронавирус подтверждён почти у 6 тысяч человек. Более 130 скончались. Масштабы распространения нового вируса за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая длилась в Китае более полугода, а вакцина от смертельного заболевания пока не найдена.
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Разработкой лекарства занимаются учёные нескольких стран. Исследователи из Гонконга заявили, что спасение найдено, однако созданный ими препарат нужно протестировать.
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Тем временем из эпицентра эпидемии, – провинции Хубэй, – продолжается эвакуация иностранцев. Япония, США, Германия, Турция и несколько других стран уже вывезли своих граждан. По прибытию на родину все они были помещены в карантин.