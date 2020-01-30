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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

30 января 2020 06:20
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Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае-1

На его борту более 20 тонн груза. В основном, это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости в Китай отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае-4

20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае-6

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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