20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его борту более 20 тонн груза. В основном, это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости в Китай отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?

Беларусь готова сделать все возможное для дружественной страны в борьбе с не известным ранее опасным заболеванием. Слова поддержки председателю КНР Си Цзинпину направил накануне в своем послании Президент Беларуси.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси