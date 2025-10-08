Группировки войск РФ и РБ возвращены в пункты постоянной дислокации после учений «Запад» – Вольфович

Ситуация в сельском хозяйстве, на государственных рубежах, а также планы сотрудничества с Оманом. Эти темы стали заглавными в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко 8 октября принял три доклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнем с безопасности. Как доложил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, учебный военный год подходит к завершению. Ожидается ряд проверок, одна из которых – внезапная – уже начата. Накануне подняли ряд подразделений, чтобы проверить, как военнослужащие выполняют поставленные перед ними задачи.

Отметим, сложность задач возрастает с каждым годом, учитывая нестабильность в регионе, особенно на западных рубежах. В этом контексте Президенту было доложено об итогах совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», которые задолго до своего начала вызвали, мягко говоря, озабоченность сопредельных государств. Чтобы не распалять истерию, учения были перенесены вглубь страны. Но это было позже. В беседе с журналистами Александр Вольфович напомнил, какая работа по информированию предшествовала началу учений.

Алина Лаппо, корреспондент телеканала «Первый информационный»:

Но не можем вас не спросить, вы с Президентом об этом также говорили, о наших западных соседях. Вот еще до старта учения кричали, мол, цель учений ясна – на нас нападут. Ну вот, учения прошли, ни на кого не напали. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В период подготовки учений была проведена большая работа по информированию и населения, и наших соседей как западных, так и южных о том, что будет происходить на территории нашей страны в период подготовки и проведения учений. Проведено нескольких брифингов различного уровня, где были разъяснены и цели, и масштабы, численность военнослужащих, участвующих в учениях. Было приглашено большое количество, по-моему, свыше 28 военных атташе различных стран на эти учения, приглашали в том числе, я уже об этом говорил раньше, в первую очередь, конечно, мы приглашали своих западных соседей. Но, к сожалению, ни польские, ни прибалтийские руководители не приняли решение о выделении своих наблюдателей на эти учения.

Члены Североатлантического альянса на приглашение ответили также молчанием. Болтливы были западные СМИ, представители которых за учениями все же следили, но интерпретировали их в совершенно ином, фейковом ключе. И дело явно не в непрофессиональности западных коллег, а в повестке и редакционном задании. Впрочем, и первое, и второе разбиваются о нашу открытость: целей учений никто не скрывал, все маневры имели оборонный характер. Чего не сказать, например, об учениях коллективного Запада. О них, а также об итогах белорусско-российского сотрудничества в данном контексте Александр Вольфович доложил главе государства.

Александр Вольфович:

Цели, которые выносились на это учение, достигнуты. Результат мы видели в ходе проведения учений – это очень высокий уровень подготовки наших военнослужащих. Самое главное – вопросы плотной, тесной отработки вопросов взаимодействия, скажем так, военнослужащих Российской Федерации и Республики Беларусь. Вопросы связи, вопросы управления – то что очень важно сегодня. Учения прошли, цели и вопросы отработаны. Группировки войск – как Российской Федерации, так и Республики Беларусь – возвращены в пункты постоянной дислокации. То есть сегодня ни одного российского солдата, который прибывал на учения на территории Республики Беларусь, нет. Вот они – итоги и цели этих учений. Что мы видим в противовес? На территории Европы Учения продолжаются, принимаются программы, которые вызывают обеспокоенность с нашей стороны, такие как «Восточный щит» на территории Польши, где отселяют население страны от границы на удаление 50 километров. То есть делается полоса шириной 50 километров, забирают угодья, личные владения, вырубаются леса и делается какая-то милитаристическая зона вдоль границы с Республикой Беларусь. То же самое происходит на территории прибалтийских государств. Осуществляется вырубка леса, заболачивание участков вдоль государственной границы, вкладываются огромные деньги совсем не в то, что нужно для населения как Польши, так и прибалтийских государств. Поэтому все вот, конечно, не вызывает спокойствия какого-то.