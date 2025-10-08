Более 3,5 тыс. деревьев и 7 тыс. кустарников – В Минской области стартует акция по озеленению

С заботой об экологии. В Минской области стартует масштабная акция по озеленению. Молодые деревья высадят на придомовых территориях, обустроят парки и скверы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Старт акции дадут в Любанском районе. Будет проведено масштабное озеленение территории. Далее к важной инициативе присоединятся все уголки центрального региона. Поддержит акцию и Червенский район. В планах заложить парк и высадить порядка 80 новых деревьев только на территории Колодежского сельсовета.

Людмила Посудевская, председатель Колодежского сельского исполнительного комитета:

У нас имеется участок, который хотелось бы, конечно, благоустроить. Сделать бы там парк. И мы планируем, вот у меня на территории будет открытие недели матери 14 октября. Именно в моем сельском совете мы планируем с мамами заложить этот парк. Мы его посадим, будем за ним ухаживать, смотреть.

Кампания по озеленению региона стартует 10 октября. Этой осенью в рамках природоохранной инициативы в Минской области высадят более 3,5 тысячи деревьев и свыше 7 тысяч кустарников.