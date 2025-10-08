Вольфович рассказал, какие меры принимает Беларусь по борьбе с залетевшими на нашу территорию БПЛА

Александр Лукашенко 8 октября принял три доклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнем с безопасности. Как доложил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, учебный военный год подходит к завершению. Ожидается ряд проверок, одна из которых – внезапная – уже начата. Накануне подняли ряд подразделений, чтобы проверить, как военнослужащие выполняют поставленные перед ними задачи.

В рабочем порядке мы реагируем на беспилотники (российские и украинские), которые периодически залетают на нашу территорию. Об инцидентах и предпринимаемых мерах госсекретарь также доложил главе государства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Каждые сутки что Российская Федерации, что Украина применяют по своим территориям большое количество беспилотных летательных средств. Так, созданная группировка средств радиоэлектронной борьбы, которая создана на территории Российской Федерации для противодействия этим беспилотным летательным средствам, она влияет на траекторию полета этих беспилотников. Поэтому, я бы сказал так, по объективным причинам, часть этих беспилотников залетают на восточные границы нашего государства.

Но это не значит, что мы этого не видим. Все, что залетает сегодня, и все, что находится в воздухе на территории нашей страны, мы все это фиксируем и все мы видим. У нас тоже создана группировка средств электронной борьбы, которая влияет на эти беспилотники и не дает этим беспилотникам возможности летать произвольно по территории нашей страны.

Поэтому мы это все видим, мы принимаем адекватные меры, воздействуем средствами радиоэлектронного подавления на пролет беспилотников. Но, если мы видим, что они угрожают каким-то критически важным объектам, городам и населению, поднимается авиация боевая и применяется боевое оружие для уничтожения и подавления этих беспилотников.