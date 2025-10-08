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Почему нарушения сна способствуют набору веса – объяснила биохимик

08 октября 2025 15:40
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Каждую ночь, закрывая глаза, мы погружаемся в мир, где законы физики отсутствуют, время течет иначе и реальность искажается. Сны – загадочное явление, которое не дает покоя человечеству уже много лет. О том, что такое сны с позиции нейробиологии, психологии и даже философии, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что бывает с людьми, которые отказываются от сна целенаправленно? Я слышала, недавно блогер какой-то американский хотел какой-то рекорд поставить, отказавшись от сна, по-моему, около месяца. Потом, конечно, прямая дорога ему была в клинику серьезную.

Почему нарушения сна способствуют набору веса – объяснила биохимик-2

Наталья Богданова, биохимик, нутрициолог, старший преподаватель кафедры экологической химии и биохимии МГЭУ им. А.Д. Сахарова БГУ, практик аюрведы:
Ночное время суток – это то время, когда у нас происходит синтез определенных гормонов. Поэтому, когда человек не спит, мы все же говорим о том, что он будет иметь определенные гормональные дисбалансы. Эти гормональные дисбалансы связаны со стрессовыми факторами, потому что здесь будет происходить нарушение одного из гормонов стресса – кортизола. Основной наш гормон – это мелатонин. То есть это гормон, который должен вырабатываться в темное время суток. То есть он начинает вырабатываться где-то в 21:30 и пик его приходится где-то от 00:00 до 3:00. Соответственно, если мы в это время не ложимся спасть, то есть, если мы не спим, у нас сбиваются все остальные гормоны, которые должны тоже вырабатываться в этот момент времени. Например, это тот же самый гормон роста – соматотропин, благодаря которому происходит как раз таки восстановление мышечной системы. Это гормон, который контролирует уровень липидного обмена, углеводного обмена. Фактически это тоже будет связано с весом, потому что во время сна у нас вырабатывается лептин и грелин – гормоны, которые контролируют аппетит, чувство насыщения. Соответственно, человек который не спит, как правило, имеет проблемы с весом, потому что у него меняется это соотношение. Ночной поход к холодильнику – это как раз таки этот момент, когда начинает вырастать грелин, и тянет человека подкрепиться. Иммунная система – это тоже тот момент, который будет проседать, если человек имеет нарушения со сном.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Ольга Бурлакова # Здоровье # Сон

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