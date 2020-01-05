Что известно о новом министре экономики Беларуси Александре Червякове

Новости Беларуси. Назначение, которого ждали. Министром экономики Беларуси стал Александр Червяков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кресло было вакантным больше месяца – прежний руководитель Минэкономики Дмитрий Крутой в конце ноября был назначен первым заместителем премьер-министра.

Что мы знаем об Александре Червякове? Долгое время он возглавлял Научно-исследовательский экономический институт, подчиненную Министерству экономики организацию. После был заместителем министра (еще при Владимире Зиновском) и первым замом (уже при Дмитрии Крутом). Преемственность налицо.

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Но это в родном министерстве. А вот во взаимодействии с вышестоящими организациями у Минэкономики совершенно определенные задачи, о которых во время назначения новому руководителю напомнил глава государства.