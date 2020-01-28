Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение

Новости мира. В провинцию Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания коронавирусом, прибыли свыше четырёх тысяч медиков со всего Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что местные врачи не справляются с потоком пациентов. Число заболевших превысило четыре с половиной тысячи. Ещё более девяти сотен находятся в больницах в тяжелом состоянии. Жертвами эпидемии стали 106 человек. Первый случай заражения зафиксирован и в Германии. В связи со вспышкой эпидемии в КНР перенесут начало нового учебного года, речь идёт о весеннем семестре.

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом