Прямой эфир

Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение

28 января 2020 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В провинцию Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания коронавирусом, прибыли свыше четырёх тысяч медиков со всего Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что местные врачи не справляются с потоком пациентов. Число заболевших превысило четыре с половиной тысячи. Ещё более девяти сотен находятся в больницах в тяжелом состоянии. Жертвами эпидемии стали 106 человек. Первый случай заражения зафиксирован и в Германии. В связи со вспышкой эпидемии в КНР перенесут начало нового учебного года, речь идёт о весеннем семестре.

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение-1

Между тем, власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться контактным путем. То есть, если инфекция пoпадёт на кожу рук, а вы по неосторожности потрёте глаза, может произойти заражение. Чтобы снизить риск распространения опасной болезни, необходимо носить защитную маску и тщательно мыть руки.

«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся
28 января 2020 11:41

США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента
28 января 2020 11:28

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека
28 января 2020 10:21

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека