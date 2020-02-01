Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее здесь ), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софт для американских IT-компаний создает каждый третий из 750 резидентов Парка высоких технологий. А почти каждая десятая компания – с американским капиталом. Майклу Помпео показывают нашу так называемую «кремниевую долину». По настроению госсекретаря понятно – продукт впечатляет.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»