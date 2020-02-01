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Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

01 февраля 2020 17:17
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Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США-1

Софт для американских IT-компаний создает каждый третий из 750 резидентов Парка высоких технологий. А почти каждая десятая компания – с американским капиталом. Майклу Помпео показывают нашу так называемую «кремниевую долину». По настроению госсекретаря понятно – продукт впечатляет.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США-4

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США-6

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США-8

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США-10

# Беларусь-США # Экономика # Майкл Помпео # Всеволод Янчевский # Фотофакт

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