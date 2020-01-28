Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»

Новости Беларуси. В Беларуси случаев заражения коронавирусом нового типа не выявлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию с распространением заболевания Минздрав держит на особом контроле. Уже несколько десятков человек прошли диагностику на наличие вируса, который стал причиной вспышки в Китае, но ни у кого болезнь не подтвердилась.

Для ускорения процесса выявления инфицированных, лабораторию, в которой можно будет пройти тест на коронавирус, развернут в ближайшие дни в Национальном аэропорту «Минск». Сейчас здесь вводят двойной контроль для пассажиров, прилетающих в нашу страну.



Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение