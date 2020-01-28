Прямой эфир

Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»

28 января 2020 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси случаев заражения коронавирусом нового типа не выявлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ситуацию с распространением заболевания Минздрав держит на особом контроле.

Уже несколько десятков человек прошли диагностику на наличие вируса, который стал причиной вспышки в Китае, но ни у кого болезнь не подтвердилась. 

Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»-1

Для ускорения процесса выявления инфицированных, лабораторию, в которой можно будет пройти тест на коронавирус, развернут в ближайшие дни в Национальном аэропорту «Минск». Сейчас здесь вводят двойной контроль для пассажиров, прилетающих в нашу страну. 

Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение

Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы оцениваем, что после празднования Нового года планируется возвращение китайских студентов, китайских рабочих, наших туристов, которые находились там на мероприятиях. Они подвергались более тесному общению, соответственно, будут усилены меры: будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией. Мы будем добавлять к имеющемуся контролю по повышению температуры тела еще лабораторную диагностику на предмет носителя коронавируса.

Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»-7

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Михаил Портной # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение
28 января 2020 07:17

Семейный капитал в Беларуси: кто имеет право на получение

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?
28 января 2020 06:45

Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте
27 января 2020 20:45

Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте