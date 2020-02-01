Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт

Новости Беларуси. 1 февраля Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США
Кроме того, состоялась встреча госсекретаря США с Александром Лукашенко (подробнее здесь).
Прошлогодний экспорт ПВТ в США – 900 миллионов долларов. После такой встречи впереди – только рост.
Всеволод Янчевский, директор Администрации Парка высоких технологий:
Это такой добрый, хороший, ясный знак для развития бизнеса, для высоких технологий, для Парка высоких технологий. Америка – это и важнейший рынок. С другой стороны, мы гордимся тем, что именно такая страна, как Америка, американские корпорации, потребляют наш белорусский софт. Это, с одной стороны, очень почетно, а с другой стороны говорит о том, что здесь есть у нас все возможности для того, чтобы те результаты (слава богу, очень хорошие), которые есть у Парка высоких технологий, были бы еще больше и еще лучше.
Высокие технологии для Беларуси – не в диковинку. Такие виртуальные флаги сегодня то и дело обращали на себя внимание. Но, вероятно, впечатлили гостя не только инновации – белорусское радушие. Президент лично показал Майклу Помпео интерьеры Дворца Независимости. Говорили о личном, рассматривали фотографии. И расставались не по-протокольному тепло. И кажется, две страны действительно могут стать ближе.
Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»