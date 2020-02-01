Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт

Всеволод Янчевский, директор Администрации Парка высоких технологий:

Это такой добрый, хороший, ясный знак для развития бизнеса, для высоких технологий, для Парка высоких технологий. Америка – это и важнейший рынок. С другой стороны, мы гордимся тем, что именно такая страна, как Америка, американские корпорации, потребляют наш белорусский софт. Это, с одной стороны, очень почетно, а с другой стороны говорит о том, что здесь есть у нас все возможности для того, чтобы те результаты (слава богу, очень хорошие), которые есть у Парка высоких технологий, были бы еще больше и еще лучше.