«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?

Новости Беларуси. Белорусский военный самолет взял курс на Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Быстро доставить гуманитарную помощь в районы, наиболее пострадавшие от коронавируса – поручение нашего Президента. На борту 20 тонн гуманитарного груза – это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости Беларусь готова отправить в Китай и группу наших медиков. Репортаж Алены Сыровой.

4,5 тонны антибиотиков, 10 000 килограммов дезинфицирующих средств и, конечно, защитные маски, перчатки для медиков – всё, что окажется точно кстати для Китая, страны, которая борется со вспышкой малоизученного вируса – менее чем за сутки собрали белорусы. Составляющие гуманитарного груза, что примечательно полностью белорусского производства, доставляли на военный аэродром в Мачулищах из всех уголков Беларуси.





Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Никто не сомневается в способности китайской стороны контролировать ситуацию, но сейчас все ресурсы сконцентрированы в районах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Периодически в разных регионах, в том числе на фоне панических настроений, может возникать ажиотажный спрос, который надо удовлетворять. Поэтому любая помощь и резервы, которые имеются в распоряжении китайского Министерства здравоохранения, будут востребованы.





Мы предложили свою посильную помощь Китаю – просто не смогли остаться в стороне, когда друзья борются с недугом. В Поднебесной сформировали список необходимого. Согласно ему и собирали груз. Но можем помочь и кадрами. Глава государства поручил создать группу лучших медиков, готовую обменяться со своими китайскими коллегами опытом борьбы с вирусами.

Владимир Караник:

Профессор Карпов – специалист по инфекционным заболеваниям, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, гигиенист и специалист по борьбе с особо опасными инфекциями. У нас группа экспертов сформирована. Как только будет принято решение, что встреча целесообразна, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит.





Пока врачи остаются в Беларуси, в Пекин отправляются наши военные. Гуманитарную помощь доставят на одном из самых больших транспортных самолётов ИЛ-76.

Алёна Сырова, корреспондент:

Спустя 20 часов гуманитарная помощь достигнет места назначения. ИЛ-76 приземлится в Китае, на борту – все необходимое (медикаменты, антибиотики, антисептик белорусского производства).





Такие марш-броски нашим военным не впервой, они уже неоднократно бывали в Китае. И кроме того летят двумя экипажами с дозаправками в Новосибирске и Владивостоке. Чтобы минимизировать риски, лётчиков оснастили всеми необходимыми средствами защиты.





Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:

Международный перелёт сам по себе сложный. Потому что в различных воздушных пространствах – радиообмен и все остальное. Самое главное – экипажем будут приняты меры предосторожности, это и меры индивидуальной защиты и уже после, нашей медслужбой предусмотрены обследования экипажей после их прибытия. Сдача анализов и всё остальное. Главное – безопасно всё это выполнить, но в то же время в минимально кратчайшие сроки.