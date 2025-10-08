Горячее, гарниры и салаты. Узнали, чем кормят школьников в Клецке

Разнообразный рацион, вкусное, а главное, полезное меню. На этом делают акцент при организации питания учащихся школ и гимназий Минской области. В 2025 году в учреждениях образования региона обновили 15 пищеблоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Закупили современное технологическое и холодильное оборудование, мебель и кухонный инвентарь. После модернизации преобразилась и столовая Клецкой средней школы № 3. Обеденный зал оформили в современном стиле, в технической зоне пищеблока заменили сантехнику, выполнили все электромонтажные работы. Теперь столовая отвечает всем современным стандартам.

Кастрюли начинают кипеть задолго до первого звонка. Нужно успеть приготовить горячее, гарниры и салаты. Меню составлено так, чтобы в течение десяти учебных дней рацион не повторялся. Это рыба, куриное филе, мясные блюда из свинины и говядины. А еще – обязательно свежие овощи и фрукты.

Наталия Томуть, заведующая столовой Клецкой средней школы № 3:

У нас есть рацион питания на 10 рабочих дней, составленный инженером-технологом. Мы стараемся соблюдать этот рацион, поддерживать. У нас есть одноразовое питание, двухразовое, трехразовое.

Современный дизайн, новая мебель и техника – так выглядит результат капитальной модернизации столовой в Клецкой средней школе №3. Обеденный зал преобразился. Создано современное и комфортное пространство. Стены сейчас украшает яркая рельефная плитка. Обновили пол и потолок. Одновременно в обеденном зале могут питаться около 150 ребят. А ежедневно повара готовят еду для почти 700 школьников. И после ремонта работать на кухне стало комфортнее.