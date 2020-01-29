Прямой эфир

Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

29 января 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Из эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй – продолжают вывозить иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 января МИД Турции заявил о начале эвакуации своих граждан.

Ранее в аэропорт Аляски прибыл первый чартерный рейс с американцами. Эвакуировали из Уханя и часть японцев: 206 человек уже прибыли на родину.

«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе

Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины-1

Отметим, масштабы распространения нового коронавируса за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая длилась в Китае более полугода в 2002-2003 годах. Количество заболевших превысило 6 тысяч.

Вирус продолжает распространяться по планете. Разработкой вакцины занимаются ученые нескольких стран. Исследователи из Гонконга заявили, что спасение найдено, однако созданный ими препарат нужно еще протестировать, что займет немало времени. Ученые из Уханя и Шанхая также пришли к первым успехам. Вещество, которое они открыли, в комбинации с другими антителами позволит достаточно быстро создать действенные средства для лечения смертельного вируса. Лабораторные исследования продолжаются.

Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований
29 января 2020 08:22

Во Франции недовольные пенсионной реформой пожарные добились пересмотра их требований

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение: высота волн достигала 3 метров
29 января 2020 08:17

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение: высота волн достигала 3 метров

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей
29 января 2020 08:15

В Бразилии жертвами наводнений стали уже 63 человека, свои дома покинули более 30 тысяч жителей