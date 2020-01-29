Лекарство от коронавируса создано? Учёные сообщили об успехах в разработке вакцины

Новости мира. Из эпицентра эпидемии – китайской провинции Хубэй – продолжают вывозить иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 января МИД Турции заявил о начале эвакуации своих граждан.

Ранее в аэропорт Аляски прибыл первый чартерный рейс с американцами. Эвакуировали из Уханя и часть японцев: 206 человек уже прибыли на родину.

«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе