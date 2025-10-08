Беларусь и Оман готовят масштабный проект в сельском хозяйстве. Назаров рассказал подробности

Ситуация в сельском хозяйстве, на государственных рубежах, а также планы сотрудничества с Оманом. Эти темы стали заглавными в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко 8 октября принял три доклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся разговор и в развитие прошедших накануне переговоров Александра Лукашенко и Султана Омана. Речь о совместном проекте, который собираются реализовать – пока предположительно – в Витебской области. Юрий Назаров не торопится раскрывать детали, варианты еще на этапе обсуждений.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Еще вопрос, который обсуждали с Президентом, пока в проектах прорабатываем, – масштабный проект в сельском хозяйстве в Браславском регионе с оманским инвестором. Хорошие задумки есть. Есть намерения, мы в состоянии того, чтобы их отработать и оцифровать. Есть несколько вариантов. Прицел один – Оман испытывает дефицит продовольствия. У нас есть все возможности, чтобы здесь выращивать и производить то, что им нужно. Что-то в плане производства продуктов питания. Финализируется этот проект таким результатом.