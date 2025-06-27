В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги
Одним из лучших примеров эффективного развития интеграционных процессов стало Союзное государство. Две страны не останавливаются в поиске новых точек роста и успешно расширяют сферы интересов. А также совместно противостоят западным санкциям.
В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов. В эти дни он собрал в Нижнем Новгороде представителей госсектора и деловых кругов наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 27 июня, заключительный день работы XII Форума регионов Беларуси и России. И уже можно подвести первые итоги. Это 211 соглашений и меморандумов о развитии двусторонних отношений, свыше сотни коммерческих контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей.
Обстоятельный и всесторонний разговор о будущем Союзного государства и наследниках Великой Победы – молодежи Беларуси и России. Эти темы обсуждали и в формате расширенной встречи с руководителями регионов, а также на пленарном заседании.
Президенты Беларуси и России направили видеообращения к участникам. Александр Лукашенко подчеркнул, что будущее наших стран зависит от молодого поколения. Мы должны подготовить достойную смену – амбициозных, понимающих мировые традиции, умеющих думать и действовать на опережение людей. И предстоит это сделать в крайне непростых условиях.
Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России.
На новые поколения возложена особая роль и ответственность. Как объединять интересы и укреплять дружеские связи – продемонстрировали на площадке Форума регионов.
О его результатах – репортаж Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Нижегородская ярмарка – главная торговая площадка России на протяжении целых веков. Сегодня место проведения Форума регионов полностью соответствует своему статусу. Правда, нарядный дворец в древнерусском стиле приобрел официальные, протокольные черты.
Кадры, которые и определяют каждый Форум регионов Беларуси и России. Марафон подписания соглашений – как сигнал о готовности регионов работать вместе предметно и основательно.
Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Форум регионов – это то мероприятие, которое дало толчок для развития во всех сферах. Увеличивается количество контрактов, увеличиваются суммы, на которые заключены эти контракты. Увеличивается количество соглашений, то есть взаимообщение. Я бы назвал это даже взаимообогащение.
Под три десятка соглашений, дорожных карт и контрактов с российскими регионами и бизнесом в портфеле руководства Витебской области. Новый вектор – Орел, Ульяновск и Нижний Новгород.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Мы всегда делаем ставку на это мероприятие ежегодное. Мы понимаем, что эти два дня – это вершина той работы годовой, которая активно проводилась путем поездок, обмена делегациями, заключения каких-то уже живых, действующих контрактов. И самое главное – это личное общение, которое на полях форума производят в промежутках где-то между мероприятиями, на приемах и так далее. Ведь вот это вот общение, оно закладывает, наверное, самый прочный фундамент для больших коммерческих выгодных для нас контрактов.
За 2024 год 129 белорусских делегаций различного уровня посетили Россию с деловой программой и состоялось 132 ответных визита. Партнерство строится на умении договариваться и учитывать интересы друг друга. И даже расстояние этому не помеха. Товары и бизнес-идеи могут следовать и по морю, и по воздуху.
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы:
Сейчас у нас построен порт «Лавна». И там также определено место и для порта строительства Республики Беларусь. Глубина там 15 метров причала. Это суда большие, там 250 тысяч тонн, которые именно сейчас такие большие, крупные суда. Сухогрузы, танкеры могут подходить и принимать грузы. Это крайне важно. И я думаю, что Республика Беларусь там причал построит.
Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
Два прямых маршрута Брест-Санкт-Петербург и Брест-Москва на сегодняшний день имеют практически 100 % загрузку. Это говорит само за себя. Мы на сегодняшний день в плотном контакте с нашими коллегами из Нижнего Новгорода, из Иркутска, из других регионов. Мы знаем, что делать. Для этого необходимо принятие решений на уровне Союзного государства. Но я уверен, что, имея такое совместное понимание важности и значимости того, чтобы наши люди могли напрямую летать в Брест из Иркутска, из Нижнего, из Пензы и других городов, это сделает нас ближе.
Узкие места в двустороннем движении регионов должны быть исключены – на этом настаивают главы верхних палат парламентов Беларуси и России Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Повестка расширенной встречи с руководителями регионов – детализация сотрудничества и оценка уже проделанной работы. Позитивный пример партнерства, основанного на общем прошлом – союзные проекты по сохранению и реставрации в Брестской крепости, на которые выделено без малого полмиллиарда российских рублей. Сегодня усилия по отстаиванию правды о Великой Отечественной войне объединяют молодежь так же, как и общая память. В турбулентном и неспокойном мире Беларусь и Россия продолжают развивать связи не только в экономике, гуманитарной сфере, в секторе высоких технологий, но и в области национальной безопасности.
Более 800 человек присоединились к пленарному заседанию на Форуме регионов в Нижнем Новгороде.
Союзную повестку Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко на полях Форума обсудили и в узком составе. А своего рода «витриной» совместной работы стала экспозиция достижений Союзного государства.
Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов.
Пленарное заседание Форума собрало более 800 участников. Диалог выстроили вокруг центральной темы – молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущего Союзного государства. Старт – с обращений Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что будущее наших стран зависит от молодого поколения. Современная молодежь растет в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Важно сражаться и передавать молодежи полное знание о нашей стране, формировать в них активную позицию, чувство ответственности и гордости. В этой связи Совет Республики и Совет Федерации выступили с рядом инициатив.
Кочанова: Запад ведет гибридную войну против Союзного государства.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Правду и только правду сегодня нужно доносить людям, прививать им привычку информационной гигиены, чтобы каждый мог отличить истину от вымысла и не стать мишенью, попав под прицельный информационный огонь. Юниорское движение нужно масштабировать по всему Союзному государству, выделять средства на создание молодым творческим авторам полезного информационного контента.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
В условиях колоссальных внешних вызовов патриотизм и уважение к своей истории должны составлять прочный фундамент Союзного государства. Сегодня мы особенно остро ощущаем, как важно говорить о событиях военных лет, беречь нашу общую правду и растить молодежь в достойной памяти своих героических предков. Важно, что и молодое поколение в России и Беларуси хорошо это понимает.
Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Цифры, которые привел в обращении Владимир Путин, говорят сами за себя – внешнеторговый оборот наших стран вновь побил рекорд в 2024 году и составил 4,6 триллиона рублей. А за последние пять лет – вырос практически в 2 раза. Это надежный фундамент для дальнейшего союзного строительства будущего, который окажется в руках нового поколения. Уже к следующей встрече от молодежи будут ждать новых инициатив. В 2026 году Форум регионов Беларуси и России примет Минская область.