В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги

Одним из лучших примеров эффективного развития интеграционных процессов стало Союзное государство. Две страны не останавливаются в поиске новых точек роста и успешно расширяют сферы интересов. А также совместно противостоят западным санкциям. В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов. В эти дни он собрал в Нижнем Новгороде представителей госсектора и деловых кругов наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 27 июня, заключительный день работы XII Форума регионов Беларуси и России. И уже можно подвести первые итоги. Это 211 соглашений и меморандумов о развитии двусторонних отношений, свыше сотни коммерческих контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей. Обстоятельный и всесторонний разговор о будущем Союзного государства и наследниках Великой Победы – молодежи Беларуси и России. Эти темы обсуждали и в формате расширенной встречи с руководителями регионов, а также на пленарном заседании.

Президенты Беларуси и России направили видеообращения к участникам. Александр Лукашенко подчеркнул, что будущее наших стран зависит от молодого поколения. Мы должны подготовить достойную смену – амбициозных, понимающих мировые традиции, умеющих думать и действовать на опережение людей. И предстоит это сделать в крайне непростых условиях. Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России. На новые поколения возложена особая роль и ответственность. Как объединять интересы и укреплять дружеские связи – продемонстрировали на площадке Форума регионов. О его результатах – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Нижегородская ярмарка – главная торговая площадка России на протяжении целых веков. Сегодня место проведения Форума регионов полностью соответствует своему статусу. Правда, нарядный дворец в древнерусском стиле приобрел официальные, протокольные черты.

Кадры, которые и определяют каждый Форум регионов Беларуси и России. Марафон подписания соглашений – как сигнал о готовности регионов работать вместе предметно и основательно. Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Форум регионов – это то мероприятие, которое дало толчок для развития во всех сферах. Увеличивается количество контрактов, увеличиваются суммы, на которые заключены эти контракты. Увеличивается количество соглашений, то есть взаимообщение. Я бы назвал это даже взаимообогащение. Под три десятка соглашений, дорожных карт и контрактов с российскими регионами и бизнесом в портфеле руководства Витебской области. Новый вектор – Орел, Ульяновск и Нижний Новгород.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Мы всегда делаем ставку на это мероприятие ежегодное. Мы понимаем, что эти два дня – это вершина той работы годовой, которая активно проводилась путем поездок, обмена делегациями, заключения каких-то уже живых, действующих контрактов. И самое главное – это личное общение, которое на полях форума производят в промежутках где-то между мероприятиями, на приемах и так далее. Ведь вот это вот общение, оно закладывает, наверное, самый прочный фундамент для больших коммерческих выгодных для нас контрактов.

За 2024 год 129 белорусских делегаций различного уровня посетили Россию с деловой программой и состоялось 132 ответных визита. Партнерство строится на умении договариваться и учитывать интересы друг друга. И даже расстояние этому не помеха. Товары и бизнес-идеи могут следовать и по морю, и по воздуху.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы:

Сейчас у нас построен порт «Лавна». И там также определено место и для порта строительства Республики Беларусь. Глубина там 15 метров причала. Это суда большие, там 250 тысяч тонн, которые именно сейчас такие большие, крупные суда. Сухогрузы, танкеры могут подходить и принимать грузы. Это крайне важно. И я думаю, что Республика Беларусь там причал построит.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:

Два прямых маршрута Брест-Санкт-Петербург и Брест-Москва на сегодняшний день имеют практически 100 % загрузку. Это говорит само за себя. Мы на сегодняшний день в плотном контакте с нашими коллегами из Нижнего Новгорода, из Иркутска, из других регионов. Мы знаем, что делать. Для этого необходимо принятие решений на уровне Союзного государства. Но я уверен, что, имея такое совместное понимание важности и значимости того, чтобы наши люди могли напрямую летать в Брест из Иркутска, из Нижнего, из Пензы и других городов, это сделает нас ближе.

Узкие места в двустороннем движении регионов должны быть исключены – на этом настаивают главы верхних палат парламентов Беларуси и России Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Повестка расширенной встречи с руководителями регионов – детализация сотрудничества и оценка уже проделанной работы. Позитивный пример партнерства, основанного на общем прошлом – союзные проекты по сохранению и реставрации в Брестской крепости, на которые выделено без малого полмиллиарда российских рублей. Сегодня усилия по отстаиванию правды о Великой Отечественной войне объединяют молодежь так же, как и общая память. В турбулентном и неспокойном мире Беларусь и Россия продолжают развивать связи не только в экономике, гуманитарной сфере, в секторе высоких технологий, но и в области национальной безопасности. Более 800 человек присоединились к пленарному заседанию на Форуме регионов в Нижнем Новгороде.

Союзную повестку Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко на полях Форума обсудили и в узком составе. А своего рода «витриной» совместной работы стала экспозиция достижений Союзного государства. Кочанова и Матвиенко проводят встречу с руководителями областей в рамках XII Форума регионов. Пленарное заседание Форума собрало более 800 участников. Диалог выстроили вокруг центральной темы – молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущего Союзного государства. Старт – с обращений Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что будущее наших стран зависит от молодого поколения. Современная молодежь растет в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Важно сражаться и передавать молодежи полное знание о нашей стране, формировать в них активную позицию, чувство ответственности и гордости. В этой связи Совет Республики и Совет Федерации выступили с рядом инициатив. Кочанова: Запад ведет гибридную войну против Союзного государства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Правду и только правду сегодня нужно доносить людям, прививать им привычку информационной гигиены, чтобы каждый мог отличить истину от вымысла и не стать мишенью, попав под прицельный информационный огонь. Юниорское движение нужно масштабировать по всему Союзному государству, выделять средства на создание молодым творческим авторам полезного информационного контента.